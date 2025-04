Sportowa pasja, mobilna technologia, smartfon oraz szczytny cel jako motywacja do aktywnego pokonywania kilometrów to elementy składowe drugiej edycji ogólnopolskiej akcji społecznej T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami.

Od połowy czerwca ponad 500 tysięcy Polaków biegając, spacerując, jeżdżąc na rolkach, na rowerach, a także uprawiając sport na wózkach inwalidzkich, aktywnie pokonywało kolejne kilometrowe wyzwania T-Mobile. To wszystko aby 28 września świętować wspólny sukces – przekazanie 1 miliona złotych na podopiecznych Fundacji TVN Nie jesteś sam!

W niedzielę, 28 września podczas 36. edycji PZU Maratonu Warszawskiego zakończyła się już druga edycja ogólnopolskiej akcji społecznej T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami - na Stadionie Narodowym, w towarzystwie tysięcy biegających, przekazany został 1 milion złotych na podopiecznych Fundacji TVN Nie jesteś sam!

Wyniki tegorocznej akcji są imponujące i udowadniają, że Polacy są coraz bardziej aktywni sportowo, a gdy przy tym mogą jeszcze pomóc, ich zaangażowanie jeszcze bardziej wzrasta.

Pomoc Mierzona Kilometrami zgromadziła wokół wspólnej idei zbierania kilometrów dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci ponad 500 tysięcy aktywnych osób! Założenie było proste - biegając, spacerując, jeżdżąc na rolkach, na rowerach, a także uprawiając sport na wózkach inwalidzkich możesz dbać o swoją formę, ale i pomagać innym.

Od 14 czerwca do 28 września, co dwa tygodnie T-Mobile stawiało przed uczestnikami akcji nowe kilometrowe wyzwanie, którego osiągnięcie równało się przekazaniu określonego wsparcia finansowego na rzecz podopiecznych Fundacji TVN Nie jesteś sam. Z końcem akcji udało się przebyć dystans blisko 80 milionów kilometrów, a tym samym przekazać 1 milion złotych na rehabilitację i protezy dla dzieci!

Akcja Pomoc Mierzona Kilometrami to tysiące osób zaangażowanych w jedną ideę – pomoc niepełnosprawnym ruchowo dzieciom! Myślę, że dziś, kiedy druga edycja akcji dobiegła końca, każda z ponad 500 tysięcy osób, które współtworzyły ogólnopolską drużynę aktywnie pomagających, może czuć dumę i satysfakcję! Milion złotych, który zostały przekazany na rehabilitację i protezy dla najmłodszych to nasz wspólny sukces! Ze strony T-Mobile Polska dziękuję wszystkim za serce włożone akcję oraz dostarczenie tak pozytywnych i budujących emocji!

– mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Działu Komunikacji

Specjalne strefy Pomocy Mierzonej Kilometrami pojawiały się w wakacyjnych miejscowościach, a także przy okazji ważnych wydarzeń sportowych gdzie m.in. ambasadorka akcji Maja Włoszczowska, Aleksandra Goss, Anna Lewandowska, Beata Sadowska, Kamila Szczawińska, Paulina Krupińska, Dorota Gardias, Agnieszka Maciąg, Monika Kuszyńska, a także Robert Korzeniowski, Mateusz Kusznierewicz, Rafał Wilk, Bartosz Nowicki, Przemek Cypryański oraz Robert Kupisz inspirowali Polaków do udziału w akcji. Oczywiście akcja nie mogła by się odbyć bez wsparcia parterów - telewizji TVN, Radia RMF, Grupy Onet, Endomondo oraz firma Sony, producenta wodoodpornego smartfonu Sony Xperia Z2.



Pomoc Mierzona Kilometrami to niezwykła akcja, będąca najlepszy przykładem jak w prosty sposób – tylko dzięki naszej aktywności fizycznej i wykorzystaniu mobilnej technologii możemy pomagać innym! Co ważne jest to akcja, której towarzyszą wyłącznie pozytywne emocje! Cieszę się, że firma Sony mogła współtworzyć ten wyjątkowy projekt, a nasz smartfon Sony Xperia Z2 towarzyszył uczestnikom akcji w pokonywaniu, tak ważnych dla dzieci kilometrów, i w słońce i w deszcz.