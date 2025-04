Spis treści:

Aerial joga to technika ćwiczeń polegająca na tym, że pozycje jogi wykonuje się z użyciem specjalnego hamaka. Materiał jest podwieszony ok. metr nad ziemią, a jego zastosowanie sprawia, że ciężar ciała nie jest dla ćwiczącego tak odczuwalny.

Aerial joga wymyśliła Michelle Dortignac w 2006 roku, jako połączenie jogi z tańcem i pilatesem. Podobne są zajęcia fly jogi, które powstały trzy lata później jako efekt współpracy Florie Ravinet z fizjoterapeutami, co aerial jodze miało nadać bardziej medyczny charakter.

Co daje aerial joga?

Rodzaje jogi są różne, ale ten jest wyjątkowy. Jak twierdzą uczestnicy zajęć, dają niesamowite uczucie lekkości i wolności. Poza tym:

poprawiają postawę

zmniejszają bóle kręgosłupa

wzmacniają i kształtują ciało bez obciążania stawów

poprawiają koncentrację

relaksują

poprawiają samopoczucie

re dukują stres i napięcia mięśniowe

poprawiają krążenie

uczą utrzymywania równowagi w nietypowych pozycjach

stabilizują oddech

kształtują świadomość ciała.

Nie ma aerial jogi bez hamaka. Wykonany jest zwykle z jedwabiu i podwiesza się jego końce do sufitu, ale znacznie węziej niż w przypadku tradycyjnego hamaka, bo w jednym punkcie.

Hamak do aerial jogi pozwala podeprzeć części ciała, np. głowę i barki, co odciąża kręgosłup i umożliwia głębsze wejście w pozycję. Zastosowanie tego akcesorium pomaga też skuteczniej rozciągać ciało i ułatwia relaks. Czasami do aerial jogi używa się nie hamaka, a zestawu jedwabnych taśm z uchwytami.

Zastosowanie hamaka (lub taśm) pozwala tak modyfikować pozycje jogi, aby były osiągalne dla każdego, niezależnie od stopnia zaawansowania i rozmiarów ciała. Czasami jego wykorzystanie ma cel odwrotny – pozwala zmobilizować ciało do jeszcze większego wysiłku niż podczas ćwiczeń na macie (łatwiej to osiągnąć przy użyciu taśm). Hamak pozwala także przyjmować pozycje, które są nieosiągalne podczas ćwiczeń tradycyjnej jogi.

Hamaka do aerial jogi nie trzeba kupować, gdyż zapewnia go studio, w którym takie zajęcia się odbywają. Gdyby jednak ktoś chciał mieć go na własność, to jego koszt zaczyna się od ok. 250 zł, ale taki naprawdę solidny i trwały musi kosztować nie mniej niż 400 zł.

Podczas zajęć ciało często znajduje się w odwróconej pozycji. Przeciwwskazaniem do trenowania aerial joga nie jest waga (materiał jest elastyczny i bardzo trwały, wytrzymuje obciążenie do 400 kg) ani wiek. Istnieją jednak przeciwwskazania zdrowotne, takie jak:

nadciśnienie

przepukliny

częste zawroty głowy

ostre zapalenie stawów

zapalenie zatok

jaskra.

Jeśli masz wątpliwości, czy aerial joga to trening dla ciebie – koniecznie poradź się prowadzącego zajęcia. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem, jednak zestaw ćwiczeń jest nieco inny.

