Niezależnie od tego, ile procent sukcesu stanowi właściwa dieta, a ile ruch – odpowiedni sposób odżywiania jest niezbędny. Nawet wtedy, gdy ćwiczysz późnym wieczorem, zadbaj o to, by uzupełnić składniki odżywcze. Posiłek potreningowy uchroni organizm przed skutkami przetrenowania, które mogą na długo wyłączyć cię z aktywności fizycznej, dlatego nie wolno go zaniedbywać.

Wbrew opiniom, że po ćwiczeniach nie należy spożywać tłuszczu i cukru, zachęcamy do tego, by wszystkie cenne składniki znalazły się w posiłku, który zjesz po treningu. Za chwilę przekonasz się, że tłuszcz wcale nie osiada magicznie w "boczkach", a cukier ma wówczas ważniejsze funkcje, niż tworzenie cellulitu.

Pamiętaj, żeby spożyć posiłek potreningowy najpóźniej godzinę po zakończeniu treningu – inaczej organizm zacznie "spalać" mięśnie.

1. zaleta posiłku potreningowego: regeneracja

Spożycie posiłku o średnim i wysokim indeksie glikemicznym uzupełnia glikogen w mięśniach. Jeśli nie zjesz posiłku potreningowego, a zwłaszcza produktów zawierających cukry proste, regeneracja organizmu może trwać ok. 20 godzin. Sposobem na to, by "oszczędzić" mięśnie jest spożycie (do godziny, ew. do 2 godzin po treningu) właściwego posiłku.

2. zaleta posiłku potreningowego: poprawa kondycji

Kiedy po każdym intensywnym treningu zadbasz o właściwy posiłek regeneracyjny, unikniesz przetrenowania. Będziesz mieć także więcej siły, wzrośnie wytrzymałość, w związku z czym kondycja pozwoli ci trenować dłużej.

3. zaleta posiłku potreningowego: smukła sylwetka

Kiedy ćwiczysz wieczorami na pewno zastanawiasz się, czy posiłek spożyty o tak późnej porze nie zostanie natychmiast zmagazynowany, przez co efekty ćwiczeń pozostaną niezauważone. To błąd! Organizm wykorzysta dostarczone mu białko, węglowodany i tłuszcz do regeneracji. Ważne jest jednak, co zjesz po treningu.

4. zaleta posiłku potreningowego: zmniejszenie bólu

Popularne "zakwasy" nie będą ci tak doskwierać, jeśli zadbasz o jedzenie po treningu. Pij także dużo wody, bo odwodnione mięśnie są słabsze.

5. zaleta posiłku potreningowego: poprawa samopoczucia

Niektórym endorfiny wydzielane podczas intensywnych ćwiczeń nie wystarczą... Dobry trening wymaga posiłku potreningowego, dlatego możesz bez wyrzutów sumienia (a wręcz powinieneś!) go spożyć. Będzie to rodzaj nagrody za siódme poty, jakie wylewasz ćwicząc.

Ważne, by nie był to batonik czekoladowy czy pajda chleba ze smalcem – na taki posiłek potreningowy nie dajemy przyzwolenia!

6. zaleta posiłku potreningowego: poprawa metabolizmu

Jeśli po treningu nie dostarczysz węglowodanów, wówczas metabolizm drastycznie zwolni, zwłaszcza, kiedy taka sytuacja będzie się powtarzać.

Co powinno się znaleźć w posiłku potreningowym?

białko – chude białe mięso, grillowana ryba czy jajka to doskonałe źródło aminokwasów.

węglowodany – na 1 kg masy ciała potrzebujemy 0,5 – 1 g węglowodanów (w zależności od intensywności treningu). Koktajl owocowy, masło orzechowe, a także makaron oraz ryż

Jeśli chodzi o tłuszcz – należy ograniczać jego podaż w posiłku potreningowym. Niewielkie ilości tłuszczu znajdują się także w produktach typowo białkowych i węglowodanowych, więc nie ma potrzeby dodatkowego spożywania produktów wysokotłuszczowych.

