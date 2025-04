Fot. Fotolia

Szybki postęp trafił też do świata rowerów. Producenci sprzętu cały czas szukają nowych rozwiązań, by oferowane przez nich dwa kółka były jeszcze lepsze i dawały większą satysfakcję z jazdy. Oto 4 nowinki technologiczne wykorzystywane w najnowszych modelach rowerów.

1. Większe koła w rowerach górskich

Najbardziej widoczną innowacją we współczesnych pojazdach jest zwiększona standardowa średnica kół rowerów górskich z 26" do 27,5". Dzięki tej zmianie sprzęt daje możliwość rozwinięcia dużych prędkości przy zapewnieniu przyczepności porównywalnej z kołami 29".

Jednocześnie rower pozostaje równie stabilny i zwrotny, jak w przypadku dotychczasowych standardów.

2. Technologia VPP dla zaawansowanych

Coraz częściej w rowerach dla wyczynowców wykorzystuje się technologię o nazwie Virtual Pivot Point (Wirtualny Punkt Obrotu). W Polsce tego typu rozwiązanie, pod postacią Ratio Trail Control Link, oferuje np. Kellys Bike. "Technologia VPP minimalizuje drgania związane z jazdą po nierównościach, niwelując odczucie „bujania” się zawieszenia. Jest to idealne rozwiązanie dla osób szukających wszechstronnego systemu przeznaczonego do jazdy w górach" – opowiada Michał Putz, ekspert firmy Kellys.

3. Elektryczny napęd

Mniej wprawieni rowerzyści, ale też osoby starsze z pewnością ucieszą się z innej nowinki, a mianowicie z elektrycznego napędu, który coraz częściej montowany jest w pojazdach.

Owszem, z jednej strony system ten podwyższa wagę roweru, jednak z drugiej umożliwia przejazd nawet 60 km ze wspomaganiem ze strony napędu.

4. Ekologiczne materiały do produkcji rowerów

Miłośnicy ekologii mogą celować w nowe rozwiązania w budowie pojazdu. W niektórych sklepach można już nabyć rowery wykonane z drewna. Co prawda tego typu pojazd jest nieco bardziej narażony na uszkodzenia, jednak stylowo wygląda i nie zanieczyszcza powietrza na etapie produkcji czy użytkowania.

Na czystość naszego otoczenia wpływa za to sprzęt wynaleziony przez firmę Lightfog Creative & Design. Tamtejsi inżynierowie stworzyli rower filtrujący powietrze z zanieczyszczeń.

5. Alarm z czujnikiem ruchu i zapięcie U-lock

Producenci rowerów coraz skuteczniej dbają o bezpieczeństwo nasze i naszych pojazdów. Dwa kółka są bardzo narażone na kradzieże, a zwykłe kłódki nie zapewniają dostatecznej ochrony. Wśród nowych rozwiązań pojawiło się zapięcie U-lock: trwalsze i bardziej wytrzymałe od poprzedników.

Ciekawą opcją jest także alarm dla roweru, który posiada specjalny czujnik ruchu.

Dzięki niemu, gdy tylko rower zostanie poruszony przez kogoś niepowołanego, alarm zacznie wydawać z siebie głośny dźwięk – nawet do 110 dB. Warto zaznaczyć, że sprzęt jest bardzo wytrzymały i nie tak łatwo go zniszczyć.

6. Nowoczesne liczniki

Współcześni rowerzyści jeszcze skuteczniej mogą zliczać swoje osiągi. Wszystko za sprawą czujników wbudowanych w układ napędowy roweru. Za pomocą łączności bezprzewodowej przekazują dane do liczników albo smartfonów wyposażonych w aplikacje. Prezentują dokładną prędkość, kadencję jazdy, przebyty dystans oraz spalone kalorie.

Czym jeszcze zaskoczą nas pracujący w pocie czoła inżynierowie? Przekonamy się niebawem!

