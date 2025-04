Fot. Fotolia

1. Poranny trening pobudza lepiej niż kawa!

Są tacy, którzy nie obudzą się, dopóki nie poczują aromatu świeżo zaparzonej kawy. Więcej korzyści przyniesie jednak poranny trening – dodatkowo endorfiny, które wydzielają się podczas wysiłku fizycznego sprawiają, że od razu poprawia się nastrój.

Jeśli zaczniesz dzień od porannego joggingu, nawet poniedziałek nie będzie ci straszny! Twój organizm od początku będzie pracował na szybkich obrotach, a to doda ci energii do pracy i do nauki.

Decydując się na poranne ćwiczenia musisz wstać wcześniej, by wygospodarować czas na trening. Zmusi cię to do samodyscypliny, dzięki czemu łatwiej będzie ci zrealizować także inne zadania, do których do tej pory brakowało ci zapału.

2. Ćwiczenia wykonywane rano przyspieszają metabolizm

Jeśli odnosisz wrażenie, że twój organizm nie spala tyle kalorii, ile powinien, a w dodatku cierpisz na zaparcia – pobudź się porannymi ćwiczeniami! Działa tu podobna zasada jak w przypadku śniadań – dopóki twój organizm nie otrzyma wyraźnego sygnału, że czas zacząć pracę – nie zrobi tego, a już na pewno nie będzie to w pełni efektywne. Przyspieszony metabolizm oznacza efektywniejsze odchudzanie!

Porządna dawka porannego wysiłku sprawi, że pojawi się efekt "after burn", czyli tzw. spalania przedłużonego. Dzięki temu będziesz spalać kalorie nawet przez całą dobę. Tylko pamiętaj: marszobieg czy trucht to jeszcze nie "porządny wysiłek". Tu musisz się zmęczyć i spocić!

3. Poranny trening zmniejsza ryzyko kontuzji

Osoby, które ćwiczą rano nie doznają tak wielu kontuzji jak pozostali, chociaż są na nie bardziej narażone. Sukces ten tkwi w odpowiednio przeprowadzonej rozgrzewce.

Pamiętaj: Po przebudzeniu twoje ciało nie jest jeszcze odpowiednio rozgrzane, a stawy mogą ci się wydawać zesztywniałe. Dlatego też koniecznie skup się na porządnej rozgrzewce: poranna rozgrzewka powinna trwać co najmniej 15 minut. Najwięcej czasu poświęć ćwiczeniom rozciągającym mięśnie.

Trzeba wiedzieć, że poranne ćwiczenia nie są polecane seniorom, ponieważ mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zawału serca.

4. Poranny wysiłek na świeżym powietrzu wzmacnia odporność

Czy wiesz, że osoby, które zaczynają dzień od ćwiczeń na świeżym powietrzu zdecydowanie rzadziej chorują? Jeśli łatwo się przeziębiasz, załóż dres i regularnie wychodź na dwór, by poruszać się na powietrzu. Zahartujesz w ten sposób organizm, w dodatku przestaniesz narzekać, że ciągle jest ci zimno!

Poranny ruch stymuluje wytwarzanie limfocytów i przeciwciał, które warunkują odporność na wiele chorób.

5. Gimnastyka tuż po przebudzeniu poprawia zdolności umysłu

Czy wiesz, dlaczego poranne ćwiczenia są zalecane zwłaszcza zawodowym kierowcom oraz... kontrolerom ruchu lotniczego? Zwiększają sprawność umysłu! Zwłaszcza ćwiczenia wykonywane na świeżym powietrzu poprawiają koncentrację i refleks.

