Wybór maty do ćwiczeń zależy od rodzaju ćwiczeń, które zamierzasz wykonywać, twoich preferencji dotyczących grubości, materiału i przyczepności, oraz praktycznych kwestii, takich jak łatwość przechowywania i czyszczenia. Dobry wybór maty może znacznie poprawić komfort i efektywność twojego treningu, dlatego warto poświęcić chwilę, żeby dowiedzieć się co nieco o rodzajach mat i ich właściwościach.



Żeby wybrać grubość maty, najlepiej zdecydować, do czego ma taka mata przede wszystkim służyć. Oto grubości mat w zależności od przeznaczenia:

mata 2-3,5 mm : idealna do jogi, zapewnia stabilność i dobry kontakt z podłożem.

: idealna do jogi, zapewnia stabilność i dobry kontakt z podłożem. mata 4-6 mm : też nadaje się do jogi, jest lepsza do ćwiczeń w niskich pozycjach jogi – lepiej chroni kolana i łokcie, oferuje też nieco więcej amortyzacji.

: też nadaje się do jogi, jest lepsza do ćwiczeń w niskich pozycjach jogi – lepiej chroni kolana i łokcie, oferuje też nieco więcej amortyzacji. mata 7-15 mm: zapewnia wsparcie dla kręgosłupa i stawów podczas ćwiczeń na podłodze. Dobra do fitnessu. Nie specjalnie nadaje się do jogi, bo może utrudniać utrzymywanie równowagi.

zapewnia wsparcie dla kręgosłupa i stawów podczas ćwiczeń na podłodze. Dobra do fitnessu. Nie specjalnie nadaje się do jogi, bo może utrudniać utrzymywanie równowagi. mata 8-20 mm : przeznaczona do ćwiczeń siłowych, aerobiku i treningów interwałowych. Oferuje dobrą amortyzację i trwałość.

: przeznaczona do ćwiczeń siłowych, aerobiku i treningów interwałowych. Oferuje dobrą amortyzację i trwałość. mata 15-40 mm: bardzo gruba i miękka mata (a właściwie materac) używana do ćwiczeń gimnastycznych i akrobatyki, zapewnia maksymalną ochronę przed upadkami. Rzadziej stosowana do użytku domowego, chyba że planujesz np. uczyć się przewrotu w przód i w tył. Do fitnessu i ćwiczeń siłowych nie jest dobra.

Czym się różni mata do jogi od maty do fitnessu?

Mata do jogi jest cieńsza od maty fitnessowej i powinna być wykonana z materiału, który utrudnia przesuwanie się po niej bosych stóp. Powinna być dość długa — zwykle nie mniej niż 180 cm.

Mata do fitnessu zazwyczaj jest nieco grubsza, dzięki czemu podczas ćwiczeń w pozycjach niskich zapewnia komfort podpartym na niej kościstym częściom ciała. Mata fitnessowa może być różnej długości – są maty długie i krótkie, tylko pod tułów lub na długość ciała plus 10 cm.

Po pierwsze i najważniejsze, warto wiedzieć, do czego mata ma służyć. O ile niezbyt gruba mata fitness nada się też do pilatesu, to już do jogi może być nieco niewygodna i utrudniać ćwiczenia wykonywane na niej bez obuwia. Zatem po pierwsze: rodzaj ćwiczeń:

Joga: Wybierz cienką matę (1,5-6 mm) o dobrej przyczepności.

Wybierz cienką matę (1,5-6 mm) o dobrej przyczepności. Pilates: Wybierz grubszą matę (6-15 mm) zapewniającą wsparcie i amortyzację.

Wybierz grubszą matę (6-15 mm) zapewniającą wsparcie i amortyzację. Fitness: Wybierz matę o średniej grubości (8-20 mm) dla lepszej amortyzacji podczas dynamicznych ćwiczeń.

Wybierz matę o średniej grubości (8-20 mm) dla lepszej amortyzacji podczas dynamicznych ćwiczeń. Gimnastyka: Wybierz bardzo grubą matę (15-40 mm) dla maksymalnej ochrony przed upadkami.

Druga sprawa to materiał, z jakiej mata jest wykonana:

PVC: maty z niego wykonane są trwałe i tanie, ale mogą zawierać szkodliwe substancje chemiczne.

maty z niego wykonane są trwałe i tanie, ale mogą zawierać szkodliwe substancje chemiczne. TPE, EVA: takie maty są nieco droższe, ale lżejsze, antypoślizgowe i trwalsze. Nie powinny zawierać szkodliwych substancji.

takie maty są nieco droższe, ale lżejsze, antypoślizgowe i trwalsze. Nie powinny zawierać szkodliwych substancji. Kauczuk: zapewnia trwałość, jest biodegradowalna i bardzo dobrze przyczepna. Kauczukowe są bardzo często maty do jogi.

zapewnia trwałość, jest biodegradowalna i bardzo dobrze przyczepna. Kauczukowe są bardzo często maty do jogi. Bawełna/juta: taka mata jest naturalna, przyjazna dla środowiska, ale najczęściej mniej trwała i zdecydowanie mniej przyczepna.

Istotny może też być rozmiar. Standardowe maty mają wymiary około 180 x 60 cm. Sprawdź, czy mata jest odpowiednio długa i szeroka, aby wygodnie wykonywać ćwiczenia, które wymagają obszernych ruchów, np. wypadów, przeskoków itp. Zwykle do fitnessu wyższe osoby potrzebują dłuższych mat.

Co jeszcze można wziąć pod uwagę, wybierając matę do ćwiczeń? Np. to, czy łatwo będzie utrzymać ją w czystości. Maty o bardziej porowatej powierzchni bardziej wchłaniają pot i zanieczyszczenia, ale mogą zapewniać lepszą przyczepność. Najlepiej zawsze sprawdzić, czy obuwie, w którym zamierzasz ćwiczyć, nie będzie ślizgało się po macie. Także spocone ciało, np. dłonie nie powinny się ślizgać po powierzchni maty.

Jeśli planujesz przenosić matę, wybierz lekką i łatwą do zwinięcia lub składania. Możesz także zdecydować się na 2 maty. Jedną będziesz mieć do ćwiczeń w domu, a drugą, lżejszą będziesz zabierać np. na wyjazdy. I o ile ta zabierana „na wynos” może być np. bardzo lekka, ale mniej przyczepna, to ta do częstego użytku powinna być naprawdę starannie wybrana i zapewniała nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo.

Jak wybrać matę do ćwiczeń – podsumowanie

Tak w 5 krokach dokonasz najlepszego wyboru:

Wybierz matę o grubości dopasowanej do tego, co chcesz na niej robić. Dobierz rozmiar maty do własnych rozmiarów ciała i powierzchni, jaka zajmować będą ćwiczenia. Jeśli nie musisz oszczędzać każdego grosza, wybierz matę z trwałych materiałów lub ekologiczną, jeśli to dla ciebie ważne. Sprawdź, czy mata zapewni ci dobrą przyczepność. Na końcu kieruj się kolorem czy ewentualnymi zdobieniami.

