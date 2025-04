Dlaczego same ćwiczenia na talię to za mało? Wyobraź sobie, że mięśnie położone wokół talii to rodzaj gorsetu. Co trzeba zrobić z tym gorsetem, żeby talia była węższa – ścisnąć nim talię, czy napompować gorset, sprawiając, że będzie grubszy? Oczywiście ścisnąć talię. To oznacza, że ćwiczenia na talię muszą zwiększać napięcie mięśni i ich wytrzymałość, a nie budować ich masę, co tylko talię by poszerzyło. Co zatem zrobić, żeby mieć talię osy?

Reklama

Spis treści:

Wąska talia to efekt wrodzonej budowy ciała, postawy i prawidłowej masy ciała, czyli nie za dużej ilości tkanki tłuszczowej zgromadzonej w brzuchu i na brzuchu. Mięśnie w mniejszym stopniu odpowiadają za kształt talii, ale biorą udział w kształtowaniu prawidłowej postawy – prostych pleców i niewypiętego brzucha.

Żeby mieć wcięcie w talii, muszą zostać spełnione wszystkie wyżej wymienione warunki, z czego można mieć wpływ tylko na dwa – poziom tkanki tłuszczowej i postawę.

Jeśli talię poszerza nadwaga, najlepsze efekty w jej wyszczupleniu osiągniesz stosując trening cardio, niskokaloryczną dietę bogatą w błonnik pokarmowy, które pomogą zredukować ilość tkanki tłuszczowej oraz regularnie wykonując ćwiczenia na talię, które pomogą poprawić postawę i zadziałają jak gorset, zmniejszający jej obwód.



Pamiętaj, że same ćwiczenia to za mało. Jeśli chcesz schudnąć, musisz zastosować odpowiednią dietę. Nawet katując się ćwiczeniami, nie uda ci się spalić tłuszczu z brzucha i talii, jeśli nie będziesz w deficycie energetycznym.

Rozpocznij od obliczenia zapotrzebowania kalorycznego, dobierz dietę o właściwej kaloryczności, a następnie wytrwale jej przestrzegaj. Możesz zastosować też dodatkowe wspomaganie odchudzania: sposoby na przyspieszenie metabolizmu.

Stosuj proponowany przez nas zestaw ćwiczeń na talię, żeby wzmocnić mięśnie brzucha. Nie zapominaj jednak o innych ćwiczeniach oporowych i modelujących. Komponuj treningi, dobierając różne zestawy ćwiczeń:

Aby wzmocnić mięśnie talii, czyli „zacisnąć gorset” i uzyskać talię osy, można wykonywać niżej proponowane ćwiczenia na talię. Rób je regularnie, nawet co drugi dzień, rób 3 serie po 15-20 powtórzeń. Nie musisz ćwiczyć z obciążeniem, więc nie będziesz potrzebować żadnego sprzętu.

Brzuszki skośne na talię osy

Zmodyfikowana wersja klasycznych brzuszków, angażująca skośne partie mięśni brzucha.

Sposób wykonania ćwiczenia:

Połóż się na plecach, ugnij nogi w kolanach, ręce załóż za głową. Na zmianę obracaj górną część tułowia raz w lewo raz w prawo, kierując łokcie do przeciwnych kolan. Jednocześnie nieco zbliżaj kolano do tułowia, a drugą nogę prostuj pod kątem 45 stopni do podłoża. Pamiętaj, by odcinek lędźwiowy kręgosłupa przez cały czas dotykał do podłoża. Wykonaj 2-3 serie po 15 powtórzeń na obie strony. Po każdej serii odpocznij minutę. Z czasem zwiększ liczbę powtórzeń do 20.

fot. Ćwiczenia na talię: skośne brzuszki/ Adobe Stock, fizkes

Skrętoskłony na talię

Łatwe do wykonywania skłony wzmocnią mięśnie odpowiedzialne za wygląd talii.

Sposób wykonania ćwiczenia na stojąco:

Stań w rozkroku nieco szerszym niż szerokość bioder. Wykonuj skłony połączone ze skrętem tułowia raz do prawej, raz do lewej nogi. Staraj się dotknąć dłonią do przeciwległej kostki, nie garbiąc przy tym pleców. Zatrzymaj pozycję na 2-3 sekundy. Wykonaj 2-3 serie po 15 powtórzeń. Po każdej serii zrób krótką przerwę.

Russian twist na talię

Russian twist (skręty tułowia w pozycji siedzącej z odchylonym tułowiem) to ćwiczenie angażujące mięśnie proste, skośne i poprzeczny brzucha. Dodatkowo wzmacniane są mięśnie dolnej partii pleców. To jedno z najlepszych ćwiczeń na talię.

Sposób wykonania ćwiczenia:

Usiądź z nogami lekko ugiętymi w kolanach. Nogi i stopy złącz. Odchyl tułów, żeby poczuć napięcie mięśni brzucha. Utrzymuj proste plecy, a głowę na przedłużeniu kręgosłupa. Skręcaj tułów raz w jedną, raz w drugą stronę, utrzymując proste plecy. Wykonaj 2-3 serie po 15 powtórzeń. Po każdej serii zrób krótką przerwę.

fot. Ćwiczenia na talię: russian twist/ Adobe Stock, mad_production

Nożyce na talię

Nożyce wzmacniają głównie mięsień prosty i poprzeczny brzucha. Zwróć uwagę na poprawną technikę ćwiczenia, aby skuteczność treningu była jak najwyższa.

Sposób wykonania ćwiczenia – nożyce poziome:

Połóż się na plecach na macie do ćwiczeń. Upewnij się, że dolna część pleców przylega do maty. Unieś wyprostowane nogi nieco nad ziemię. Krzyżuj nogi, układając raz jedną, raz drugą na górze, pilnując, by lędźwiowa część pleców nie odrywała się od maty. Wykonaj 10 powtórzeń na każdą nogę w 2-3 seriach. Po każdej serii zrób przerwę.

Sposób wykonania ćwiczenia – nożyce pionowe:

Połóż się na macie do ćwiczeń. Uniesionymi i wyprostowanymi nogami wykonuj naprzemienne pionowe ruchy. Dolna część pleców cały czas na macie. Wykonaj 10 powtórzeń na każdą nogę w 2-3 seriach. Po każdej serii zrób przerwę.

fot. Ćwiczenia na talię: nożyce pionowe/ Adobe Stock, serguastock

Krążenia bioder z hula hop na talię

Kręcenie hula hop to doskonałe ćwiczenie wspomagające wyszczuplanie talii.

Sposób wykonania ćwiczenia:

Stań w rozkroku na szerokość bioder. Umieść hula hop na wysokości talii. Wykonuj obszerne krążenia najpierw w jedną, a następnie w drugą stronę. Utrzymaj równe tempo krążenia tak długo, jak dasz radę. Kiedy hula hop opadnie, zrób przerwę. Wróć do wykonywania ćwiczenia. Ćwicz co najmniej 10-15 minut.

Jeśli brak wcięcia w talii wynika z budowy ciała, a nie nadmiaru tkanki tłuszczowej i nieprawidłowej postawy, można spróbować optycznie zwęzić talię. Robi się to przez zwiększenie muskulatury bioder oraz pleców – gdy one staną się szersze, talia wyda się węższa. Można to osiągnąć poprzez następujące ćwiczenia oraz plan treningowy na masę:

odwodzenie nóg z obciążeniem,

przysiady,

podciąganie na drążku,

ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki piersiowej.

Szczegółowo omawiamy ten temat i ćwiczenia w materiale Wcięcie w talii. Warto tam zajrzeć i spróbować.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 21.03.2013 przez Martę Kosakowską.

Reklama

Czytaj także:

Taping brzucha a odchudzanie – czy to działa?

Koktajl po treningu, który podkręci metabolizm - 6 przepisów

Trening interwałowy w domu bez sprzętu - przykładowy zestaw ćwiczeń