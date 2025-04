5 aplikacji na telefon, które pomagają schudnąć!

Jeżeli uważasz, że bieganie to prawdziwy horror, to nie używałeś jeszcze "Zombies, Run!". Dzięki tej aplikacji codzienny jogging zamienia się w walkę o przetrwanie w świecie opanowanym przez krwiożercze zombie. Zamiast tradycyjnego “Eye of the tiger” lub innych piosenek, do utrzymania tempa motywują nas odgłosy bestii siedzących nam na karku. Ale to nie krzyki żywych trupów są główną funkcjonalnością "Zombies, Run!". Zasadnicza część aplikacji to gra, która polega na budowie wirtualnej bazy, która ma wytrzymać kolejne ataki zombie. Swoją twierdzę rozbudowujemy poprzez ukończone biegi, które zależnie od długości i przebiegu trasy dają nam wirtualną walutę. Jeżeli zwykła aplikacja do biegania nie wystarczy do zmotywowania, to można spróbować. Stawką tutaj nie jest tylko odchudzanie, ale przeżycie.

