Kolekcja 4F zima 2015

Challenge Yourself – to hasło przewodnie najnowszej kolekcji marki 4F inspirowanej ulicami San Francisco. Zobacz, co marka przygotowała dla fanów aktywnego trybu życia i sportowej wygody z pazurem!

Reklama

Co znajdziemy w najnowszej kolekcji?

Aktualne propozycje marki nawiązują do casualowej mody miejskiej i sportowego szyku. Ciuchy w kolekcji są w żywych kolorach turkusu, limonki, pomarańczy i fuksji. Wśród propozycji znajdziemy luźne, asymetryczne t-shirty z nadrukami, ale też i bluzy oversize ze wstawkami ze skóry ekologicznej. W kolekcji znajdziemy też sztywne, drapowane kołnierze kapturowe.

Reklama

Zapraszamy!

Zobacz więcej jesienno-zimowych kolekcji:

Jesienne nowości z dżinsu od Dorothy Perkins

Streetowa moda na jesień od marki Cropp

Pastele i mocne kolory od Marks&Spencer na jesień