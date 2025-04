Co jakiś czas w świecie fitness zaczyna panować nowa moda. Kilka lat temu przebojem wkradł się pole dance, a później przyszedł czas na twerkout. Pojawiła się również moda na fitness z elementami sztuk walki, tabatę, trx czy bardzo intensywny trening HIIT.

Każda z tych aktywności ma swoje zalety, ale żadna z nich nie działa kompleksowo i nie zapewnia całościowego treningu ciała. Receptą na to jest trening „36minut”, który poprawia kondycję, wzmocnia mięśnie i dodatkowo dba o kręgosłup. Na czym dokładnie polega?

Co to jest trening ”36minut”?

To zoptymalizowany i kompleksowy trening całego ciała, który jest oparty o najnowszą technologię i lata doświadczenia fizjoterapeutycznego.

Jak sama nazwa sugeruje, trening trwa 36 minut i jest maksymalnie efektywny, dzięki temu zadowalające rezultaty osiągniecie, ćwicząc rzadziej. Twórcy tego planu treningowe rekomendują 2 treningi na 10 dni, czyli 6 razy w miesiącu. Ćwicząc przez 36 minut, dbacie o wszystkie kluczowe dla zdrowia partie mięśni. Pobudzacie metabolizm, zmuszacie większość partii mięśniowych do ruchu, pracujecie nad kondycją, a także poprawiacie wytrzymałość ścięgien.

Na czym polega trening „36minut”?

Ten plan opiera się na treningu obwodowym. Sprzęty przeznaczone do ćwiczeń są ustawione w kole, a po wykonaniu każdego ćwiczenia przesiadamy się na sąsiednią stację. W okręgu jest 12 maszyn, ale ćwiczymy tylko na 8 z nich, ale większa liczba sprzętów ma na celu zwiększenie przepustowości obwodu. W czasie pełnego okręgu wykonujemy 6 ćwiczeń siłowych i 2 kardio. Nie ma więc możliwości, że gdy skończysz, to kolejny sprzęt będzie jeszcze zajęty, bo wszyscy zmieniają się w tym samym czasie.

36 minut to czas potrzebny do wykonania dwóch pełnych okrążeń - 60 sekund trwa każde ćwiczenie siłowe i 4 minuty każde ćwiczenie kardio. Po każdym ćwiczeniu następuje 30 sekund przerwy na zmianę maszyny.

Jak to działa?

Twórcy tej metody ćwiczeń na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo. Projektując sprzęt, wyeliminowali obciążenie w postaci fizycznej, a skupili się na oporze elektrycznym, który jest sterowany komputerowo. Dzięki temu opór nie może nagle spaść, wyrwać uchwytu z rąk czy zmusić do przyjęcia nieprawidłowej pozycji. Nad sprzętem cały czas czuwa wykwalifikowana kadra trenerska, która dodatkowo kontroluje prawidłowy przebieg treningu.

Każda maszyna do ćwiczeń jest wyposażona w wyświetlacz LCD i komputer, a dzięki silnikom elektrycznym opór i obciążenie jest dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Dzięki specjalnej karcie magnetycznej, którą wkłada się do czytnika, urządzenie automatycznie dostosowuje obciążenie i zakres możliwego ruchu, ale także parametry takie, jak wysokość siedziska i kąty nachylenia.

Przed pierwszym treningiem każdy uczestnik ma indywidualne spotkanie z fizjoterapeutą. W czasie konsultacji są omawiane cele i możliwości, a specjalista programuje kartę na podstawie wcześniej przeprowadzonej rozmowy. Na każdym treningu może zmienić ustawienia i obciążenie sprzętu, dostosowując je za każdym razem do waszych możliwości. Po miesiącu ćwiczeń odbywa się kolejna konsultacja, która jest podsumowanie poprzedniego okresu i planowaniem kolejnego.

Dodatkowo możecie na bieżąco śledzić własne postępy. Dostęp do swoich wyników i statystyk macie dzięki urządzeniom mobilnym. Wszystkie dane dotyczące waszych treningów są dostępne online przez 24 godziny na dobę.

Trening i dbanie o sylwetkę jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Czy ten system ćwiczeń ma szansę zastąpić tradycyjne siłownie? Naszym zdanie jest na to bardzo duża szansa. Witamy w przyszłości!

