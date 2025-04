Zanim samodzielnie wykonasz taping nadgarstka, skonsultuj się z fizjoterapeutą, zwłaszcza jeśli już doznałaś urazu nadgarstka – niedawno lub w przeszłości. Jest wiele technik kinesiotapingu nadgarstka i nie wszystkie mogą być najlepsze w twoim przypadku. Poniżej opisane techniki tapingu nadgarstka są jednymi z wielu i mogą nie być dla ciebie najlepsze.

Zastosowanie tapingu na nadgarstek ma wiele zalet i może być używane w różnych celach.

Wsparcie dla osłabionych lub kontuzjowanych struktur . Taping nadgarstka może zapewnić dodatkowe wsparcie dla mięśni, ścięgien i więzadeł, pomagając w stabilizacji stawu nadgarstkowego bez ograniczania jego ruchomości. Jest to szczególnie przydatne w przypadku osłabienia lub przeciążenia tych struktur.

. Taping nadgarstka może zapewnić dodatkowe wsparcie dla mięśni, ścięgien i więzadeł, pomagając w stabilizacji stawu nadgarstkowego bez ograniczania jego ruchomości. Jest to szczególnie przydatne w przypadku osłabienia lub przeciążenia tych struktur. Redukcja bólu . Aplikacja kinesiotape na nadgarstek może pomóc w zmniejszeniu bólu poprzez ograniczenie nacisku na tkanki miękkie oraz poprawę krążenia krwi i limfy. Dzięki temu obszar objęty urazem jest lepiej dotleniony i odżywiony, co przyspiesza proces gojenia i zmniejsza dys-komfort.

. Aplikacja kinesiotape na nadgarstek może pomóc w zmniejszeniu bólu poprzez ograniczenie nacisku na tkanki miękkie oraz poprawę krążenia krwi i limfy. Dzięki temu obszar objęty urazem jest lepiej dotleniony i odżywiony, co przyspiesza proces gojenia i zmniejsza dys-komfort. Zmniejszenie obrzęków i stanów zapalnych . Kinesiotaping ma wspomagać przepływ limfy, co może pomóc w redukcji obrzęków i stanów zapalnych. Dzięki odpowiedniej aplikacji plastrów można zmniejszyć opuchliznę oraz wspomagać procesy regeneracyjne w obrębie nadgarstka.

. Kinesiotaping ma wspomagać przepływ limfy, co może pomóc w redukcji obrzęków i stanów zapalnych. Dzięki odpowiedniej aplikacji plastrów można zmniejszyć opuchliznę oraz wspomagać procesy regeneracyjne w obrębie nadgarstka. Poprawa propriocepcji . Taping nadgarstka może poprawić propriocepcję, czyli zdolność do odbierania bodźców związanych z pozycją ciała i ruchem. Poprawa propriocepcji może pomóc w koordynacji ruchów i zapobiegać ponownym urazom.

. Taping nadgarstka może poprawić propriocepcję, czyli zdolność do odbierania bodźców związanych z pozycją ciała i ruchem. Poprawa propriocepcji może pomóc w koordynacji ruchów i zapobiegać ponownym urazom. Profilaktyka urazów. Osoby uprawiające sporty, które narażają nadgarstek na duże obciążenia (np. tenis, golf, wspinaczka), mogą stosować taping jako środek profilaktyczny w celu zmniejszenia ryzyka kontuzji.

Przygotuj dwa odcinki taśmy. Jeden o długości od nadgarstka do zgięcia łokcia, drugi o długości odpowiadającej szerokości twojego nadgarstka.

Zaokrąglij rogi przygotowanych tejpów.

Zacznij od aplikacji dłuższego tejpa. Jeden jego koniec uwolnij od papieru zabezpieczającego i przyklej na wewnętrznej stronie dłoni, kończąc ok. 2 cm nad zgięciem nadgarstka. Uwolnij pozostałą część tejpa od papieru, poza końcówką (2-3 cm). Naciągnij lekko taśmę (ok. 5-10% maksymalnego rozciągnięcia) i przyklej ją po wewnętrznej stronie nadgarstka i przedramienia. Końcówkę przyklej bez jej naciągania. Dość mocno potrzyj tejpa, aby aktywować klej.

Czas na drugi plaster. Uwolnij z papieru jeden koniec tejpa i przyklej po bocznej stronie przedramienia. Resztę tejpa naciągnij o jakieś 10-15%, przyklej wokół wewnętrznej strony nadgarstka, a koniec przyklej z drugiego boku nadgarstka, już bez naciągania taśmy. Ten tejp powinien objąć nadgarstek.

Potrzyj taśmę, aby aktywować klej. Noś kilka dni, chyba że taśma zacznie cię drażnić, wtedy ją zdejmij.

fot. Cieśń nadgarstka: taping/iStock by Getty Images, KatarzynaBialasiewicz

Wykonaj tę technikę na czas wykonywania czynności, podczas których chcesz wspomóc stabilizację nadgarstka.

Przygotuj trzy tejpy. Dwa o długości ok. 15 cm i jeden o długości odpowiadającej obwodowi nadgarstka. Zaokrąglij ich rogi.

Tejpy o długości ok. 15 cm przyklejasz od nasady palców do połowy przedramienia – po ich stronie dłoniowej oraz grzbietowej. Naciągnij dość mocno taśmy – jakieś 50% maksymalnego rozciągnięcia. Końce zawsze przyklejasz bez ich naciągania. Potrzyj taśmy, aby aktywować klej.

Ostatni tejp przyklej wokół nadgarstka, naciągając go o ok. 40-50%. Potrzyj go, aby mocno się przykleił. Gotowe. Ta technika wspomaga stabilizacje nadgarstka w kierunku zgięcia i wyprostu nadgarstka.

fot. Stabilizacja nadgarstka: taping/iStock by Getty Images, Iryna Boiko

Może być pomocny przy zespole de Quervaina (czytaj: dekerwena). Jest to ból kciuka na tle przeciążenia i stanu zapalnego pochewki ścięgien mięśni odwodziciela długiego kciuka i prostownika krótkiego kciuka.

Aby odciążyć nieco te struktury, można zastosować taping kciuka i nadgarstka. W tym celu przygotuj 2 odcinki tejpa:

jeden o długości od zgięcia łokcia do początku palców II-V (mierzysz po wewnętrznej stronie przedramienia i dłoni,

drugi o długości ok. 8 cm.

Zaokrąglij rogi odciętych odcinków. Zacznij od przyklejenia długiego tejpa. Przylep jedn koniec taśmy na kciuku, na paznokciu lub zacznij tuż pod nim. Odcinek ok. 2-3 cm przylep bez napinania taśmy. Następnie naciągnij taśmę do ok. 50% i przyklej ją, przechodząc na grzbietową stronę przedramienia, celując w kierunku bocznej strony łokcia. Końcówkę na bocznej stronie łokcie przyklej bez jej naciągania. Potrzyj taśmę, aby się dobrze przylepiła.

Natnij drugi tejp wzdłuż i nieprzecięty koniec przylep w ¾ górnych przedramienia, ok. 5 cm poniżej bocznej części łokcia. Oba paseczki przyklej, naciągając je ok. 15%, kierując je na wewnętrzną stronę przedramienia.

Druga część aplikacji może wyglądać też nieco inaczej, podobnie jak przy cieśni nadgarstka, ale taśmę przylepia się wokół nadgarstka – na jego grzbietowej stronie, a końce na bocznych częściach nadgarstka.

Noś tejpy kilka dni, chyba że taśma zacznie cię drażnić, wtedy ją zdejmij.

fot. Taping kciuka i nadgarstka/iStock by Getty Images, eskymaks

