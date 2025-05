Do spalania kalorii niezbędny jest ruch. Ale nie każdy rodzaj aktywności fizycznej jest tak samo efektywny. Podpowiadamy, jakie są najlepsze ćwiczenia na spalenie kalorii. Dzięki temu nie musisz ograniczać się do jednej możliwości.

Reklama

Kiedy spalamy więcej kalorii podczas ćwiczeń?

Kalorie spalamy najszybciej w trakcie aktywności o wysokiej intensywności oraz gdy wydłużamy czas ćwiczeń. Nie bez znaczenia jest masa ciała. Osoby, które ważą więcej, zużywają też więcej energii w trakcie aktywności. Aby spalać więcej kalorii, podczas ćwiczenia powinniśmy dążyć do podwyższenia tętna. Mówiąc najprościej, kiedy serce bije szybciej, mięśnie potrzebują więcej tlenu, a więc zapotrzebowanie organizmu na energię wzrasta.

Trzeba podkreślić jednak, że według specjalistów utrata wagi to długodystansowy wyścig, a nie sprint, dlatego w ogólnym rozrachunku korzystniejsze mogą być ćwiczenia o niższej intensywności, które będziemy wykonywać regularnie przez dłuższy czas.

3 najlepsze ćwiczenia na spalanie kalorii

Jeśli poszukujesz ćwiczeń, które spalą kalorie najszybciej, to ta trójka jest w ścisłej czołówce.

1. Bieganie

Bieganie jest superskutecznym spalaczem kalorii i niezawodnym sposobem na zmniejszenie tkanki tłuszczowej (więcej: bieganie na odchudzanie). Przez 10 minut biegu mężczyzna o średniej wadze spala 163 kalorie, a kobieta 139 kalorii. Im szybciej to robisz, tym więcej energii zużyjesz. Zanim rzucisz się w szaleńczy sprint, weź pod uwagę własne możliwości i dobierz do nich intensywność treningu. Jeśli nie lubisz biegać, nic straconego! Na szczęście jest więcej ćwiczeń, które spalają szybko kalorie i mogą być przyjemniejsze.

Bieganie to doskonałe ćwiczenie na spalanie kalorii, fot. iStock by Getty Images, bojanstory

2. Skakanie na skakance

Jeśli mowa o spalaniu kalorii, skakanie na skakance to absolutny hit. Niepozorne ćwiczenie jest szalenie skuteczne. Przez 10 minut skakania na skakance mężczyzna o średniej wadze spala 184 kalorie, a kobieta 149 kalorii. Ta aktywność bije o głowę bieganie i inne popularne sporty.

Więcej: Skakanie na skakance na odchudzanie.

Skakanie na skakance spala najszybciej kalorie, fot. iStock by Getty Images, jacoblund

3. HIIT, czyli trening interwałowy o wysokiej intensywności

HIIT to doskonała metoda spalania kalorii, którą można dodawać do różnych treningów i wykorzystywać bez wychodzenia z domu. Są to krótkie serie intensywnych ćwiczeń, dzieki którym porządnie się spocisz. Przez 10 minut treningu interwałowego wysokiej intensywności mężczyzna spali 119 kalorii, a kobieta 101 kalorii. To skuteczny sposób na przyspieszenie przemiany materii oraz redukcję wagi.

HIIT szybko spala kalorie, fot. iStock by Getty Images, microgen

Wśród aktywności, które spalają najwięcej kalorii, wymienia się też: wspinaczkę, mieszane sztuki walki, taniec, szybka jazda na rowerze, pływanie, narciarstwo biegowe, bieganie po schodach. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

Czytaj także: