3 ćwiczenia pilatesu z taśmą na jędrne pośladki. Jeśli chcesz szybkich efektów, zwróć uwagę na tę jedną rzecz

Pilates z taśmą to nieco bardziej wymagająca odmiana ćwiczeń, ale za to pozwalająca skuteczniej wzmacniać mięśnie. To idealne rozwiązanie do treningu pośladków, które potrzebują dodatkowego obciążenia, aby się wzmacniać, ujędrniać i nabierać krągłości. Ten minitrening pozwoli ci ćwiczyć mięsnie pośladkowe, tyły ud, i jak to pilates – wzmocni też mięśnie głębokie tułowia. Same plusy.