10 tys. kroków to 6, 7 lub 8 km. Warto monitorować liczbę wykonywanych dziennie kroków, by mieć świadomość swojej aktywności. Niektóre aplikacje wyświetlają dzienną liczbę kroków, inne wskazują na liczbę kilometrów, które robi się dziennie. Obydwie wartości można łatwo przeliczyć, jeśli zna się swoją długość kroku, która u przeciętnego Polaka wynosi ok. 70 cm.

Spis treści:

Dla uproszczenia obliczeń przyjmuje się, że jeden krok to ok. 70 cm. Czasem stosuje się osobne wartości dla kobiet i mężczyzn: u kobiet to wtedy właśnie 70 cm, a ok. 78 cm u mężczyzn. To uniwersalny przelicznik, ale długość kroku jest indywidualna.

Oto czynniki, które mają wpływ na długość kroku:

Wzrost: im ktoś wyższy i im dłuższe ma nogi, tym dłuższy ma krok.

im ktoś wyższy i im dłuższe ma nogi, tym dłuższy ma krok. Wiek: długość kroku spada wraz z wiekiem, przez zmniejszoną elastyczność i siłę mięśni; osoby starsze mają krótszy krok, niż osoby w sile wieku.

długość kroku spada wraz z wiekiem, przez zmniejszoną elastyczność i siłę mięśni; osoby starsze mają krótszy krok, niż osoby w sile wieku. Rodzaj aktywności: kroki podczas biegania lub marszobiegu są zazwyczaj dłuższe, niż kroki w trakcie spokojnego spaceru.

kroki podczas biegania lub marszobiegu są zazwyczaj dłuższe, niż kroki w trakcie spokojnego spaceru. Poziom wytrenowania: osoby regularnie trenujące i rozciągnięte mogą mieć dłuższe kroki, niż osoby mniej aktywne fizycznie na co dzień.

osoby regularnie trenujące i rozciągnięte mogą mieć dłuższe kroki, niż osoby mniej aktywne fizycznie na co dzień. Powierzchnia, po której chodzisz: podłoże i ukształtowanie terenu też wpływa na długość kroku. Kroki robione pod górkę są krótsze, niż kroki w dół. Kroki stawiane na nieregularnym podłożu mogą znacznie różnić się długością, z kolei kroki na betonie lub równej trawie są podobnej długości.

podłoże i ukształtowanie terenu też wpływa na długość kroku. Kroki robione pod górkę są krótsze, niż kroki w dół. Kroki stawiane na nieregularnym podłożu mogą znacznie różnić się długością, z kolei kroki na betonie lub równej trawie są podobnej długości. Prędkość chodu: im szybszy chód, tym dłuższe kroki.

im szybszy chód, tym dłuższe kroki. Występowanie kontuzji: urazy i przeszłe kontuzje mogą wpływać na zmniejszenie lub wydłużenie kroku, a także powodować asymetrię chodu, jeśli uraz miał miejsce w jednej kończynie.

Średnia długość kroku u kobiet

Dla dorosłych kobiet, przy chodzeniu, średnia długość kroku wynosi zazwyczaj 60-75 cm. Przy bieganiu średnia długość kroku kobiet rośnie do 130-150 cm.

Średnia długość kroku u mężczyzn

Dorosły mężczyzna ma średnia długość kroku w chodzie w przedziale 70-80 cm. W biegu mężczyzna stawia kroki o długości ok. 150-170 cm.

fot. 10 tys. kroków ile to km/ Adobe Stock, Stanisic Vladimir

Ustalając, że średnia długość kroku wynosi 70 cm, 10000 kroków to dokładnie 7 km. W praktyce to, ile kilometrów trzeba przejść, by zrobić 10 tys. kroków, zależy od indywidualnej długości kroku.

Jeśli twój krok ma 65 cm, 10000 kroków to 6,5 km.

Jeśli twój krok ma 68 cm, 10000 kroków to 6,8 km.

Jeśli twój krok ma 72 cm, 10000 kroków to 7,2 km.

Jeśli twój krok ma 80 cm, 10000 kroków to 8 km.

Żeby zrobić 10 tysięcy kroków i przeliczyć je na kilometry, możesz zastosować uproszenie. Dla kobiet 10000 kroków to 6,5-7,5 km, a dla mężczyzn to 7-8 km. Jeśli korzystasz z aplikacji w telefonie, która mierzy twoją dzienną liczbę kroków, aplikacja automatycznie ustala twoją średnią długość kroku na podstawie wprowadzonych parametrów takich jak np. wzrost i płeć.

Jaka aplikacja do biegania? Tak działa 5 najlepszych darmowych appek

Kroki - ile to km?

Możesz też sprawdzić, ile kilometrów to 20, 30 lub nawet 40 tys. kroków. Obliczenia wykonaliśmy za ciebie:

12 tys. kroków to ok. 8,4 km

20 tys. kroków to ok. 14 km

25 tys. kroków to ok. 17,5 km

30 tys. kroków to ok. 21 km

35 tys. kroków to ok. 24,5 km

40 tys. kroków to ok. 28 km

Jeden kilometr ma ok. 1430 kroków, przy założeniu, że krok ma średnio 70 cm. U wyższych osób, u których krok ma 75 cm, jeden kilometr można pokonać, robiąc 1333 kroki. Jeśli ktoś ma krótszy krok o długości 65 cm, kilometr ma wtedy dokładnie 1538 kroków.

Żeby uprościć obliczenia, można przyjąć, że ok. 1500 kroków to jeden kilometr.

Jeśli zechcesz obliczyć ile kroków to jeden kilometr na własnym przykładzie, możesz skorzystać z prostego wzoru. Wyraź długość jednego kroku w metrach (np. 0,7 m = 70 cm), a następnie wykorzystaj formułę do obliczeń:

1000 (tyle metrów ma kilometr)/ długość kroku w metrach (np. 0,7) = wynik, ile kroków trzeba zrobić, by przejść kilometr

