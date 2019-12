Uprawianie tych sportów to przyjemność - 7 proponowanych dyscyplin

POPRZEDNIA

Zumba bije rekordy popularności we wszystkich klubach fitness. Jest to połączenie tańca i fitnessu, ale czasie zajęć pojawiają się również elementy treningu siłowego.

Wszystkie osoby, które chodzą na zumbę, uważają, że to znakomity trening, ale jeszcze lepsza zabawa. Jeżeli lubicie taniec i muzykę, to te zajęcia są również dla was. W czasie godziny ćwiczeń przy dźwiękach latynoskiej muzyki można spalić nawet 600 kalorii.

