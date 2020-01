Sprzęt treningowy z Lidla do 30 zł. Co warto kupić do ćwiczeń w domu?

fot. Materiały prasowe

Sprzęt do ćwiczeń z Lidla pomoże w realizacji noworocznych postanowień, pozwoli na trening w domowym zaciszu, a jednocześnie nie obciąży budżetu. W dyskoncie można kupić dobrej jakości akcesoria sportowe, na które nie trzeba wydawać majątku. Wyszukałyśmy 3 rzeczy, które sprawdzą się do ćwiczeń w domu: piłkę, wałek oraz matę.

Piłka do ćwiczeń, cena ok. 29,99 zł

Ćwiczenia z piłką mogą wykonywać osoby z różną kondycją, o różnym poziomie zaawansowania i w różnym wieku. Są zalecane osobom, które dużo pracują przy komputerze, a także kobietom ciężarnym. Piłkę można wykorzystać do ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha i pleców, gimnastyki korekcyjnej czy pilatesu (zobacz: Pilates z małą piłką – przykłady ćwiczeń). Piłki z Lidla można łatwo i szybko napompować, są wzmocnione przeciwko pękaniu oraz zostały wyposażone w opaski do ćwiczeń równowagi. Dodatkowo zostały na nich nadrukowane przykładowe ćwiczenia, więc trening wyjątkowo łatwy.

Wałek fitness, cena ok. 24,99 zł

Wałek lub inaczej roler to hit ostatnich lat. Ćwiczenia z nim zalecają najbardziej znani trenerzy. Ma on bardzo szerokie zastosowanie. Może być używany zarówno przed, jak i po treningu - w celu regeneracji. Rolowanie ciała to rodzaj masażu, który relaksuje, rozluźnia tkanki, a także pozwala pozbyć cię cellulitu oraz łagodzić bóle pleców (sprawdź: Jak rolować kręgosłup i co to daje?).

Mata do fitnessu, cena ok. 24,99 zł

Mata do ćwiczeń to absolutna podstawa. Przydaje się do każdego rodzaju treningu: fitnessu, pilatesu, jogi, streachingu itd. Warto mieć ją w domowym zaciszu, a także - ze względu higienicznych - zabierać na zajęcia do klubu. Maty z Lidla są dobrze wyprofilowane i mają antypoślizgową powierzchnię, która zapewnia doskonałą przyczepność podczas ćwiczeń.

