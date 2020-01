Co na zakwasy – metody łagodzenia bólu mięśni

fot. Adobe Stock

Skoro wpisujesz w wyszukiwarkę "co na zakwasy", to pewnie właśnie wyjątkowo ci doskwierają. Zakwasy to zmora wielu ćwiczących, szczególnie jeśli trenują oni od niedawna lub intensywnie. Potrafią skutecznie uprzykrzyć życie przez kilka dni.



Co na zakwasy:

Jeszcze do niedawna sądzono, że zakwasy są jedynie wynikiem gromadzącego się w mięśniach kwasu mlekowego. Dziś wiadomo, że te dolegliwości bólowe, występujące najczęściej po 12 lub 24 godzinach od treningu i powstają wskutek mikrouszkodzeń włókien mięśniowych.

Obecnie w literaturze fachowej nazwę "zakwasy" zastąpiła nazwa DOMS, która jest skrótem od delayed onset muscle soreness, co można tłumaczyć jako opóźnioną bolesność mięśni.

Jak zapobiegać zakwasom

Łagodniejsze zakwasy wystarczy przeczekać. Te silniejsze można próbować łagodzić, ale czasu ich trwania i tak nie da się skrócić – proces regeneracji trwa dłużej lub krócej w zależności od nasilenia powstałych mikrouszkodzeń.

Z zakwasami jest jak z katarem: nieleczony trwa tydzień, a leczony – siedem dni. Poniżej znajdziesz sposoby łagodzenia dolegliwości wynikających z zakwasów:

Najszybszą ulgę odczujesz po gorącej kąpieli. Ważne jest jednak, aby woda była naprawdę mocno ciepła, a kąpiel trwała w miarę możliwości na tyle długo, aby mięśnie nagrzały się i rozluźniły.

Ważne jest jednak, aby woda była naprawdę mocno ciepła, a kąpiel trwała w miarę możliwości na tyle długo, aby mięśnie nagrzały się i rozluźniły. Seans w saunie - działa podobnie jak gorąca kąpiel, choć dodatkowo oczyszcza ciało i odpręża.

działa podobnie jak gorąca kąpiel, choć dodatkowo oczyszcza ciało i odpręża. Dla tych, którzy nie czują się najlepiej po gorących kąpielach, zalecamy naprzemienny prysznic. Przez 2 minuty spłukuj się lenią wodą, a następnie przez kolejne 3 min ciepłą. Powtarzaj tę sekwencję ok. 4 razy.

Przez 2 minuty spłukuj się lenią wodą, a następnie przez kolejne 3 min ciepłą. Powtarzaj tę sekwencję ok. 4 razy. Masaż - może mieć równie zbawienny wpływ, co rozgrzanie mięśni przez ciepło. Mięśnie po masażu są rozgrzane i wyraźnie mniej bolą.

Nawadnianie organizmu. Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędne jest picie małymi łykami niegazowanej wody w trakcie zajęć. Po treningu dobrze jest wypijać sok z wiśni albo z buraka. Posiadają one związki o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym.

Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędne jest picie małymi łykami niegazowanej wody w trakcie zajęć. Po treningu dobrze jest wypijać sok z wiśni albo z buraka. Posiadają one związki o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. W przypadku silnych zakwasów warto zainwestować w żelowy preparat lub maść do smarowania miejscowego o działaniu rozgrzewającym i rozluźniającym.

do smarowania miejscowego o działaniu rozgrzewającym i rozluźniającym. Do naturalnych środków łagodzących, zaliczyć możemy również wmasowywanie w obolałe miejsca octu. Warto się przemóc, ponieważ metoda daje naprawdę odczuwalne i szybkie efekty.

Warto się przemóc, ponieważ metoda daje naprawdę odczuwalne i szybkie efekty. Gdy ból jest silny i utrudnia normalne funkcjonowanie, można sięgnąć po leki przeciwbólowe dostępne bez recepty.

dostępne bez recepty. Warto wykonać też łagodny stretching, który działa przeciwbólowo i potrafi na pewien czas złagodzić skutki mikrouszkodzeń włókien mięśniowych.

Więcej o treningu:

Stretching – to trzeba wiedzieć o rozciąganiu

Jak zrobić rozgrzewkę przed bieganiem









