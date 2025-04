W ćwiczeniach ważne jest nie tylko to, jak to robimy, ale też jak się przygotowujemy do treningu. Dlatego nie można pomijać tego, co pijemy i jemy bezpośrednio przed nim. Ciekawe wnioski na ten temat pojawiły się w chińskim badaniu opublikowanym w piśmie American Journal of Men's Health.

Idealne połączenie przed treningiem? Kofeina i buraki mogą zdziałać więcej niż energetyk

Naukowcy pod kierunkiem Yu He z Uniwersytetu Fuzhou w Chinach opisali efekty stosowania kombinacji kofeiny i soku z buraków jako środka zwiększającego wydolność organizmu podczas ćwiczeń.

To proste i tanie połączenie działa jak zastrzyk energii, redukuje zmęczenie, poprawia koncentrację i przepływ krwi.

Zarówno kofeina, jak i sok z buraków zwiększają wydolność organizmu:

buraki – mają azotany, które zmieniają się w tlenek azotu – związek przyczynia się do poszerzenia naczyń krwionośnych, dzięki czemu poprawia się przepływ krwi i dotlenienie mięśni ,

, kofeina – jest popularnym związkiem o działaniu stymulującym układ nerwowy, poprawiającym koncentrację, zwiększającym czujność i poziom energii.

We wspomnianym badaniu wzięło udział 25 mężczyzn uprawiających bieg na 1000 m. Porównywano oddziaływanie samej kofeiny, soku z buraków, połączenia tych składników wraz z wynikami w grupie kontrolnej, gdzie nie stosowano żadnego wspomagacza. Najlepsze efekty uzyskały osoby, które spożywały połączenie kofeiny i soku z buraków. Co więcej, w tej grupie regeneracja po intensywnym treningu była szybsza.

W grupie soku z buraków podczas biegania zanotowano o 25% wyższy poziom natlenienia mięśni, co prawdopodobnie wyjaśnia szybką, chociaż krótkotrwałą poprawę wydajności. Wypicie samego soku z buraków przed biegiem powodowało też duży spadek wydajności po 20-minutowym okresie odpoczynku. Z kolei osoby, które przyjmowały samą kofeinę, odczuwały o 30% większe poddenerwowanie po aktywności.

Kofeina i sok z buraków – jak to stosować w praktyce?

Jak najbardziej można sięgać po to połączenie przed ćwiczeniami, aby uzyskać lepsze efekty. Dostępne są suplementy i napoje typu preworkout, które zawierają w swoim składzie wyciąg z buraka i kofeinę. Należy kupować preparaty pochodzące ze sprawdzonych źródeł oraz dawkować je zgodnie z zaleceniami producenta. Można też wypić sok z buraków ok. 2-3 godziny przed treningiem oraz filiżankę kawy 30-60 minut przed aktywnością. Chociaż jest to duet wart uwagi, to nie dla każdego będzie równie skuteczny i dobrze tolerowany. Ważne są również styl życia i predyspozycje organizmu, którymi się różnimy.

