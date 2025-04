Skipy to doskonałe ćwiczenie, które możesz wykorzystać nie tylko do rozgrzewki przed bieganiem, ale również możesz włączyć je do właściwego treningu. W ten sposób przyspieszysz tętno, a co za tym idzie spalisz więcej kalorii. Zobacz, na czym polegają!

Jak wyglądają poszczególne rodzaje skipów?

Skip A: wykonujemy go unosząc nogę do góry tak, by uzyskać kąt zbliżony do prostego między tułowiem a udem, stopa wychodzi spod pośladka i jest lekko zadarta do góry. W trakcie ćwiczenia powtarzamy ten ruch naprzemiennie - raz jedna, raz druga noga. Plecy trzymamy prosto, brzuch napinamy.

Skip B: stopa wychodzi spod pośladka. Noga przemieszcza się ku górze, aż do pełnego wyprostu w kolanie, po czym swobodnie opada w dół. Ruch powtarzamy w tempie, naprzemiennie - raz jedna, raz druga noga.

Skip C: w tym przypadku stopa wędruje do pośladka. Cały czas trzymamy plecy prosto, a brzuch napinamy.

Skip D: palce stopy są lekko odciągnięte w górę, kolano jest wyprostowane, tułów lekko pochylony do tyłu. Ruch nogami przypomina nożyce wykonywane w przednim kierunku.

