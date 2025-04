Choć Runmageddon nazywa się piekielnym biegiem, wcale nie musi być ekstremalny! Jeśli biegniesz ze zgraną ekipą i na "ludzkim" dystansie, ze wszystkimi trudnościami sobie poradzicie. Czy wygracie? To już zupełnie inna sprawa...

Reklama

Spis treści:

Runmageddon to zawody rozgrywane od 2005 roku. Polegają na biegu terenowym z przeszkodami. Startują w nim zwykle zespoły – tak jest łatwiej wszystkim członkom drużyny ukończyć bieg. Czasami na starcie stają też biegacze indywidualni, zwykle starzy wyjadacze.

Klasyfikacja podawana jest zarówno dla drużyn jak i indywidualnie dla każdego zawodnika.

Liczba przeszkód zależy od długości trasy – im dłuższa, tym więcej przeszkód na niej czeka. Ich trudność jest bardzo różna, od całkiem łatwych po bardzo trudne. Z reguły te najtrudniejsze czekają na najdłuższych dystansach, czyli na biegaczy zaawansowanych, choć nie zawsze tak jest.

Startując w Runmageddonie należy się liczyć z tym, że do mety dobiegnie się ubłoconym i kompletnie mokrym. Nie, raczej nie od potu, ale od czekających na trasie kontenerów z lodowata wodą, czy toru przeszkód, po którym trzeba się czołgać w błocku.

To bieg dla każdego, niezależnie od wieku. Na najkrótszych dystansach stają często ludzie dopiero co oderwani od korporacyjnych biurek. Na dłuższych rywalizują raczej zaawansowani biegacze, którzy postanowili spróbować czegoś innego niż start w biegu miejskim. Biegają dzieci, młodzież dorośli i całkiem zaawansowani wiekiem, choć tych jest najmniej.

Z pewnością każdy z nich liczy, że Runmageddon pozwoli im przeżyć niezłą przygodę, zmachać się, upaćkać, zmierzyć z różnymi wyzwaniami, a przede wszystkim – świetnie się bawić i oderwać od codziennego życia. I to, startując w tym biegu, mają jak banku.

Bez odpowiedniego przygotowania biegowego lepiej nie startować w Runmageddonach na dłuższych dystansach. Jeśli ktoś marzy o prawdziwej rywalizacji, powinien nie tylko wyrobić dobrą kondycję, ale także popracować nad sprawnością ogólną, szybkością, zwinnością i siłą. Te przydadzą się także na krótszych dystansach. Jednym słowem: im lepiej się przygotujesz, tym mniej wysiłku będzie cię kosztowało pokonanie trasy i przeszkód .

Najkrótszy to 3 km z 15 przeszkodami; nazywa się Intro. Najdłuższy – Classic: 12 km + 50 przeszkód. Jeśli dla kogoś byłoby to mało, to bywają jeszcze zawody dwunastogodzinne – przez tyle czasu biegniesz, ile dasz radę, a wygrywa ten, kto pokona większy dystans i więcej przeszkód. Między Intro a Classikiem sjest jeszcze dystans Rekrut: 6 km i 30 przeszkód.

Poza nimi organizatorzy szykują także biegi dla dzieci (Junior) oraz rodzin (Family). W niektórych miejscach organizowane są biegi Hardcore i Ultra, ale ich szczegóły trzeba zawsze sprawdzić, zapisując się na bieg.

Dla osoby indywidualnej cena wynosi od 149 do 300 zł, rosnąc wraz z dystansem. Dla drużyn są zniżki – zwykle ok. 20 zł za osobę.

Biegi Hardcore i Ultra są najdroższe: 350-450 zł za osobę.

Czy to dużo? Tak się wydaje, ale każdy, kto startował w Runmageddonie, wie, że organizacja biegu wymaga olbrzymich nakładów czasu, pracy i pieniędzy. Zresztą, za tak fajne przeżycia, warto tyle zapłacić – wiem, bo biegłam :) Aha, i sprzedam ci patent: Zapisując się przez internet z dużym wyprzedzeniem, można zapłacić znacząco mniej.

To najlepiej sprawdzić na stronie organizatora – miejscówki się zmieniają. Najczęściej w Polsce trasy biegów szykowane są na terenach zielonych Warszawy, Krakowa, Łodzi, Śląska, Gdańska.

Międzynarodowe Runmageddony (superekstremalne) odbywają się w różnych miejscach na świecie. W 2019 i 2020 roku odbywają się na Kaukazie i... Saharze.

Reklama

Zobacz także:

Jakie słuchawki do biegania wybrać?

Przegląd zegarków do biegania

Co ci da bieganie i jak zacząć biegać