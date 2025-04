Rozgrzewka to obowiązkowy element każdego treningu. Powinnaś ją wykonywać nie tylko po to, by przygotować organizm do ćwiczeń, ale również dlatego, bowiem to jedyna skuteczna metoda zapobiegania kontuzjom, które często przydarzają się właśnie osobom pomijającym ten element treningu. Jak zatem wykonać rozgrzewkę przed bieganiem?

Rozgrzewka przed bieganiem - najważniejsze elementy

Najlepiej zacząć rozgrzewkę od kilkuminutowego rozruchu polegającego na wolnym truchcie. W kolejnych krokach pamiętaj, by rozgrzać stawy barkowe, skokowe i kolanowe - jeśli nie wiesz, w jaki sposób to zrobić, koniecznie obejrzyj nasze video.

Dzięki tym ćwiczeniom zabezpieczysz się przed pojawieniem ewentualnej kontuzji. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że bieganie jest jednym z najbardziej kontuzyjnych sportów - szczególnie dlatego, ponieważ uprawia go ogrom amatorów bez uprzedniego przygotowania przez trenerów. A w związku z tym, że bieganie jest ruchem cyklicznym, zła technika przez nas wyuczona jest stale powtarzana i przez to może prowadzić do poważnych kłopotów ze zdrowiem!

W rozgrzewce przed bieganiem bardzo ważny jest również stretching dynamiczny oraz wykonanie różnego rodzaju skipów - trenerka biegowa Barbara Urzędowicz pokaże ci, jak go przeprowadzić.

Jesteś gotowa do ćwiczeń? No to do dzieła!

