Rozciąganie po bieganiu jest tak samo ważne, jak rozgrzewka przed bieganiem. Nie powinnaś go pomijać, ponieważ intensywna aktywność spina mięśnie, które potem należy uelastycznić. Do dyspozycji jest mnóstwo ćwiczeń, a my podpowiadamy najpopularniejsze z nich.

Tak. Rozciągnie po treningu biegowym jest ważne z kilku powodów, zatem i na pytanie: czy warto rozciągać się po treningu, odpowiedź musi brzmieć: tak. Po bieganiu niezależnie od pokonywanych dystansów, płci, wieku i zaawansowania każdy powinien poświęcić chwilę na ćwiczenia rozciągające.

Rozciąganie po treningu – co daje?

Po biegu ciało jest rozgrzane i bardziej podatne na stretching. Ćwiczenia rozciągające zmniejszają ryzyko kontuzji. Dzieje się tak dlatego, że elastyczne mięśnie pozwalają ciału poruszać się w pełnym zakresie ruchu bez większego wysiłku. Spada więc ryzyko naciągnięcia mięśni czy zapaleń przyczepów mięśni, które mogą pojawiać się przy częstych treningach.

Rozciągnie po bieganiu pozwala też zmienić technikę biegu – wydłużyć krok, prędkość i skuteczność kroku biegowego. Zapobiega sztywności okolic bioder i kończyn dolnych, która nieuchronnie dotyka wszystkich nierozciągających się biegaczy.

Wystarczy na to ok. 6 minut i koncentracja na największych grupach mięśniowych, do których należą:

mięśnie czworogłowe (przód uda),

zginacze bioder (górna przednia część ud),

grupa kulszowo-goleniowa (tylna część ud),

łydki.

Warto poświęcić też chwilę na pracę nad elastycznością pasma biodrowo-piszczelowego (boki ud), rotatory bioder (mięsień gruszkowaty i pośladkowe) i mięśnie dolnej części pleców.

Każdą pozycję rozciągającą trzeba utrzymać 30 sekund (po bieganiu stosuje się tzw. stretching statyczny, a nie dynamiczny).

Rozciąganie nóg po bieganiu

Poniżej ćwiczenia pozwalające rozciągać zginacze bioder, przody i tyły ud. Zacznijmy od zginaczy bioder. Przyjmij pozycję jak na poniższym zdjęciu. Postaraj się trzymać napięty brzuch i unieś tułów do pionu, mocno spinając przy tym pośladek rozciąganej nogi. Rozciąganie powinno być odczuwalne w górnej części uda lub na wysokości biodra. Powtórz drugą nogą.

Żeby rozciągnąć przód uda, oprzyj kolano tylnej nogi na podłożu i ugnij je, kierując piętę do pośladka. Możesz chwycić stopę, żeby nie napinać nogi.

fot. Rozciąganie nóg po bieganiu/ Adobe stock, DDRockstar

Rozciąganie tyłów ud. Wystarczy na stojąco oprzeć piętę na podwyższeniu. Kolana wyprostowane, brzuch napięty. Jeśli podwyższenie nie jest zbyt wysokie (nie czujesz rozciągania), spróbuj pochylić prosty tułów w kierunku rozciąganej nogi.

fot. Rozciąganie nóg po bieganiu/ Adobe stock, DDRockstar

Rozciąganie łydek po bieganiu

Przyjmij pozycję jak na poniższym zdjęciu, dociskając piętę tylnej nogi do podłoża. W takim ustawieniu rozciągana jest łydka tylnej nogi, a dokładniej mięsień dwugłowy łydki. Tymczasem w łydce jest jeszcze jeden mięsień, który warto rozciągać – płaszczkowaty. Zrobisz to, jeśli kolano tylnej nogi będzie ugięte (warto stanąć w nieco mniej obszernym wykroku). Rozciągaj na te dwa sposoby obie łydki.

fot. Rozciąganie łydek po bieganiu/ Adobe stock, DDRockstar

Joga – rozciąganie po bieganiu

Joga może być dobrym sposobem na rozciąganie po bieganiu. Niektóre pozycje jogi, zwane asanami, pozwalają jednocześnie rozciągać kilka grup mięśniowych, nad których elastycznością powinni pracować biegacze. Jednym z takich przykładów jest pozycja psa z głową do dołu, która daje możliwość poprawiania elastyczności tyłu ud, łydek i pleców.

fot. Joga, rozciąganie łydek po bieganiu/ Adobe stock, fizkes

Więcej ćwiczeń znajdziesz w naszym filmie. Basia Urzędowicz proponuje ci rozciąganie statyczne, za pośrednictwem którego rozciągniesz mięsień czworogłowy i grupę kulszowo goleniową, łydkę i pośladki.

Do części z nich nie potrzebujesz żadnych przyrządów, ale jeśli chcesz wkroczyć na zaawansowany poziom stretchingu, zaopatrz się w wałek do rollowania lub piłeczkę. Nasza trenerka pokaże ci, jak je efektywnie wykorzystać!

Artykuł pierwotnie opublikowany 21. 06. 2017 r. przez Agatę Bernaciak.

