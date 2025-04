Maraton to bieg na 42 km i 195 metrów. Co roku w Polsce odbywa się szereg imprez, podczas których uczestnicy z całego świata mogą się zmierzyć podczas tego najdłuższego i najbardziej wyczerpującego dystansu. Przebiegnięcie maratonu to twój cel na ten rok? Zobacz, w jakich maratonach polskich warto wziąć udział!

W jakim maratonie polskim warto wziąć udział?

Pierwszy bieg maratoński w Polsce miał miejsce w 1924 roku na trasie Rembertów-Zegrze i z powrotem. Dziś takich biegów w naszym kraju odbywa się całe mnóstwo! Oto najpopularniejsze z nich:

Maraton Dębno - organizowany w kwietniu, wpisowe od ok. 150 zł DOZ Maraton Łódź - organizowany w kwietniu, wpisowe od ok. 80 zł ORLEN Warsaw Marathon - organizowany w kwietniu, wpisowe od ok. 60 zł Gdańsk Maraton - organizowany w kwietniu, wpisowe od ok. 80 zł Cracovia Maraton - organizowany na przełomie kwietnia i maja, wpisowe od ok. 80 zł Maraton Lubelski - organizowany w maju, wpisowe od ok. 80 zł Maraton Juranda w Szczytnie - organizowany w maju, wpisowe od ok. 80 zł Maraton Opolski - organizowany w maju, wpisowe od ok. 90 zł Maraton Szczeciński - organizowany w czerwcu, wpisowe od ok. 60 zł PKO Wrocław Maraton - organizowany we wrześniu, wpisowe od ok. 100 zł Maraton Warszawski - organizowany we wrześniu, wpisowe od ok. 120 zł PKO Maraton Rzeszowski - organizowany w październiku, wpisowe od ok. 60 zł PKO Silesia Maraton w Chorzowie - organizowany w październiku, wpisowe od ok. 60 zł PKO Poznań Maraton - organizowany w październiku, wpisowe od ok. 120 zł

Zanim zgłosisz się do maratonu polskiego...

Zanim weźmiesz udział w maratonie pamiętaj, że każdy start powinien być poprzedzony wieloma miesiącami przygotowań. Dystans ponad 42 km to ogromne wyzwanie dla organizmu, który bez odpowiedniej diety, treningów i przygotowania psychicznego nie będzie w stanie mu sprostać.

Jeśli zależy ci na wzięciu udziału w takiej imprezie najpierw wykonaj szereg badań lekarskich i poproś specjalistę o pomoc w przygotowaniach. Te zaś najlepiej rozpocznij na rok, dwa przed planowanym startem!

