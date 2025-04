Spis treści:

Słuchawki do biegania to nieodłączony element wyposażenia sportowego każdej osoby, która uprawia taką aktywność. Dlaczego? Bo przy muzyce łatwiej się ćwiczy, rytm muzyki wyznacza tempo biegu, a piosenki odciągają nasze myśli od stwierdzeń takich jak "jestem już zmęczona", "nie dam rady".

Jeśli intensywnie trenujesz bieganie, warto mieć osobną parę słuchawek dedykowaną właśnie do ćwiczeń. To bardzo ważne, ponieważ podczas biegu intensywnie się pocisz, dlatego powinnaś regularnie dbać o higienę tego sprzętu - słuchawki myj po każdym treningu.

Większość biegaczy (również amatorów) ma specjalne oczekiwania względem słuchawek do biegania - najważniejszym kryterium jest ich głośność, słyszalność basu oraz fakt niewypadania z uszu podczas biegu. To właśnie na te cechy słuchawek zwróć uwagę przed zakupem!

Będąc w sklepie poproś sprzedawcę o możliwość przetestowania słuchawek - włącz głośno muzykę i przebiegnij się po sklepie. Choć słuchawki mogą wydawać się bardzo porządne, już po przebiegnięciu 20 metrów może okazać się, że zsuwają się z uszu. Zwróć także uwagę na jakość dźwięku - może być nieadekwatna do ich ceny.

1. Słuchawki nauszne

Mowa o tych, które zakładasz na uszy. W sklepach dostępne są modele łączące się z telefonem lub mp3 poprzez kabel lub Bluetooth. Ceny takich słuchawek wahają się od 50 zł do nawet 2 tys. złotych w zależności od marki. W tym przypadku nie ma mowy o zsuwaniu się ich z uszu, ale musisz zwrócić uwagę, by obwódka nie była zbyt ciasna. W przeciwnym czasie już po kilkunastu minutach zaczniesz odczuwać ból uszu lub całej głowy.

2. Słuchawki douszne

Występują w wersji z kablem lub bez (łączą się poprzez Bluetooth), a także z haczykiem uniemożliwiającym spadanie, który umieszczasz za uchem. Nowością są słuchawki, które po włożeniu do ucha opierają się o małżowinę uszną (w tym celu mają zamontowany ok. 1,5 cm plastikowy patyczek). Za taki model jednak będziesz musiała zapłacić więcej - od ok. 700 do nawet 1,5 tys. złotych. Zwykłe słuchawki łączące się z odtwarzaczem przez kabel znajdziesz na sklepowych półkach już od 20 złotych.

3. Słuchawki na opasce

To bardzo popularne rozwiązanie wśród biegaczy - słuchawki są połączone ze sobą opaską, która przebiega wzdłuż tyłu głowy. Jeśli jesteś zainteresowana takim zakupem, w sklepach znajdziesz również słuchawki z wmontowanym odtwarzaczem muzyki. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy idąc biegać nie biorą ze sobą ani telefonu, ani stroju z kieszeniami. Koszt takiego sprzętu oscyluje w granicach 150-300 złotych.

