Zegarek do biegania to nie tylko modny gadżet, ale również przydatna rzecz, która wspomaga osiągnięcie celów treningowych. Gwarantujemy, że ten (niestety często niemały) wydatek zwróci ci się z nawiązką, jeśli chodzi o kondycję fizyczną i zdrowotną! Przekonaj się, jakie korzyści daje zakup zegarka do biegania i na który z modeli dostępnych na rynku warto się zdecydować.

Dlaczego warto kupić zegarek do biegania?

Korzyści jest mnóstwo! Zegarek do biegania to gadżet elektroniczny, który powinna mieć każda osoba uprawiająca aktywność fizyczną. Dlaczego?

Monitorowanie ilości spalonych kalorii

Po pierwsze dlatego, że pozwala monitorować ilość spalonych kalorii w ciągu doby. Zegarek połączony z aplikacją, po wprowadzeniu danych dotyczących twojego wieku, wzrostu i wagi ciała, wylicza spoczynkowe spalanie kalorii (czyli to, ile twój organizm potrzebuje energii, by utrzymać prawidłową ciepłotę ciała).

Po tych obliczeniach jesteś w stanie stwierdzić, ile dodatkowych kalorii użytkujesz na codzienną aktywność. Dane te są niezbędne, by osiągnąć wytyczone cele - schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę. Dzięki tej wiedzy jesteś w stanie zaplanować, ile kalorii powinnaś dostarczać swojemu organizmowi wraz z pożywieniem.

Świadomy trening

Kolejną korzyścią, którą zyskujesz dzięki zegarkowi do biegania, jest możliwość niezwykle dokładnego monitorowania treningów. Aktualnie na rynku dostępnych jest mnóstwo zegarków z wbudowanym pulsometrem, co pozwala na wybranie takiej formy ćwiczeń, która przyniesie dla ciebie najlepsze efekty.

Po zakończeniu treningu widzisz, w jakich strefach tętna znajdowałaś się w jego trakcie, wiesz ile kalorii udało ci się spalić. Te wszystkie informacje sprawiają, że treningi przybliżają cię do uzyskania wytyczonego celu!

Poprawa kondycji fizycznej

Trzecią korzyścią, jaka płynie z posiadania zegarka do biegania, jest osiąganie coraz lepszych wyników, które możesz udowodnić! W historii swoich treningów możesz sprawdzić, ile czasu np. miesiąc temu zajęło ci przebiegnięcie 7 kilometrów i jak na ten dystans reagował twój organizm.

Dzięki tej analizie widzisz, że twój organizm jest w lepszej formie, dzięki czemu zyskujesz dodatkową motywację do dalszej pracy nad swoją kondycją!

Jaki zegarek do biegania warto kupić?

Specjalnie dla was przygotowałyśmy zestawienie 4 najpopularniejsze modele zegarków do biegania, które są dostępne w sklepach. Przekonaj się, który z nich przypadnie ci do gustu pod względem funkcjonalności i designu.

