Jeśli idziesz biegać, koniecznie zabierz ze sobą słuchawki i telefon z ulubionymi utworami. Dlaczego? Bo przy muzyce do biegania dużo przyjemniej się trenuje, dodaje ona siły do ćwiczeń i wyznacza tempo treningu. Zastanawiasz się, jakie piosenki idealnie sprawdzą się w trakcie joggingu? Mamy dla ciebie aż 40 utworów z różnych gatunków muzycznych.

Jaka muzyka do biegania będzie najlepsza?

Na co dzień jesteś fanką jednego gatunku muzycznego? Najlepiej będzie, jeśli na swój odtwarzacz zgrasz właśnie te piosenki, które dają ci power. Niestety ballady (które kocha większość z nas!) niekoniecznie sprawdzą się w trakcie biegania - zdecydowanie lepszym wyborem będzie energetyczny pop lub rock. Każdy z nas ma inny gust, każdego kręci inny rodzaj muzyki. Właśnie z tego powodu postanowiłyśmy przygotować dla ciebie listę 40 utworów - po 10 z 4 różnych gatunków muzycznych. Sprawdź!

Rockowe piosenki do biegania

U2 - Beautiful Day Lenny Kravitz - Fly away Nickelback - How you remind me Arctic Money - R U Mine King of Leon - Use somebody Red Hot Chili Peppers - Can't stop The Cranberries - Zombie Nirvana - Smells Like Teen Spirits AC/DC - Back in black Puddle Of Mudd - She hates me

Muzyka pop do biegania

Mark Ronson - Uptown funk ft. Bruno Marks Katy Perry - Roar Rita Ora - Girls Pharrell Williams - Happy Major Lazer ft. Dj Snake - Lean on Rihanna - We found love Beyonce - 7/11 Duke Dumont - Ocean Drive Rudimental - Waiting All Night ft. Ella Eyre Ellie Goulding - Lights

Muzyka do biegania: r'n'b i rap

Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj - Bang Bang French Montana - Unforgettable ft. Swae Lee G-Eazy x Bebe Rexha - Me, Myself & I Sean Paul - No Lie ft. Dua Lipa DJ Khaled - Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller Jay-Z & Kanye West - Ni**as In Paris Nelly Furtado - Maneater OutKast - Ms. Jackson Will Smith - Gettin' Jiggy Wit It The Roots - The Seed

Muzyka elektroniczna do biegania

Disclosure - Latch feat. Sam Smith Tiësto - Adagio For Strings Philip George - Wish You Were Mine The XX - Intro Faithless - Insomnia Stardust - Music Sounds Better With You Eric Prydz - Pjanoo (Club mix) Klangkarussel - Sonnentanz Secondcity - I Wanna Feel Tiësto vs. Diplo ft. Busta Rhymes - C'mon

