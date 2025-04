Aplikacja do biegania to znakomite narzędzie na każdym etapie zaawansowania. Jednak początkujący potrzebuje innych funkcji niż zaawansowany amator biegania. Poniżej 5 najpopularniejszych darmowych aplikacji do biegania, które sprawdzą się podczas codziennych treningów. Przekonaj się, którą z nich warto zainstalować w swoim telefonie. Oto najlepsze aplikacje do biegania za darmo.

Jest to aplikacja do biegania po polsku. Nie ma zbędnych początkującym skomplikowanych funkcji i wskaźników. Są za to wbudowane funkcje treningu głosowego, co znakomicie pomaga w bieganiu. Aplikacja jest bezpłatna. Za treningi niestandardowe, łączenie statystyk, tworzenie kopii zapasowych tras i pełny dostęp do treści aplikacji jest jednorazowo płatna (16-41 zł). Brak wersji na iOS.

W aplikacji dostępne są 4 poziomy zaawansowania, a każdy z nich obejmuje program treningowy na 4 tygodnie (3 treningi w tygodniu). Razem to 16 tygodni i 46 treningów, po których bez problemu uda się przebiec bez odpoczynku 5-10 km. Głos trenera na każdym treningu instruuje, kiedy biec, a kiedy przejść do marszu, co jest bardzo wygodne.

Poziom 1 – cel: 20 minut ciągłego biegu

Poziom 2 – cel: 30 minut ciągłego biegu

Poziom 3 – cel: 40 minut ciągłego biegu

Poziom 4 – cel: 50 minut ciągłego biegu.

fot. Aplikacja do biegania zacznij biegać

To bardzo fajna, darmowa appka, która posiada wszystkie najważniejsze funkcje. Dzięki niej można sprawdzić prędkość biegu, długość pokonywanej trasy, liczbę spalonych kalorii, a także dokładne statystyki kilku treningów robionych np. w ciągu całego miesiąca.

Dodatkowo jest bardzo łatwa w użyciu — wystarczy ją odpalić, zarejestrować się i... można startować! Aplikacja do biegania na iPhone, Android, Windows, co w zasadzie daje możliwość jej zainstalowania na każdym telefonie.

Dodatkowym atutem jest wbudowany odtwarzacz muzyki, co umożliwia słuchanie ulubionych utworów w trakcie treningu, bez konieczności przełączania się między różnymi appkami.

Nike+ Running — podobnie do aplikacji „Aktywność” wbudowanej w system iOS — nagradza za coraz lepsze wyniki biegowe medalami. To dodatkowa forma motywacji, która skłania do przezwyciężania własnych słabości.

fot. Aplikacja do biegania Nike Run Club

To darmowa aplikacja do biegania na Androida i iOSa. W darmowej wersji umożliwia wyznaczanie i rejestrowanie trasy biegu oraz analizę treningu. Pozwala analizować pokonany dystans, prędkość, tempo, liczbę spalonych kalorii. Aplikację można połączyć z zegarkiem sportowym, np. Polar, Garmin, FitBit, Samsung czy Zepp. Niestety nie ma jej w wersji po polsku.

Strava ma mnóstwo użytkowników, z którymi można się porównywać lub konkurować np. na tych samych trasach, co bardzo motywuje. Aplikacja jest przygotowana tak, aby można ja było wykorzystać także podczas innych rodzajów aktywności, np. treningu na siłowni, w czasie jazdy na rowerze, wspinaczki górskiej, pływania oraz jogi. Płatna wersja rozszerza ten katalog usług o spersonalizowane plany treningowe, wskaźnik zmęczenia i kondycji. Miesięcznie trzeba za to zapłacić ok. 35 zł, a za roczną subskrypcję – ok. 270 zł. Pierwszy miesiąc pełnej wersji jest bezpłatny, co pozwala podjąć decyzję, czy oferowane przez nią usługi będą faktycznie przydatne.

fot. Aplikacja do biegania Strava

Co daje bieganie? Przekonaj się jak zacząć i dlaczego warto uprawiać ten sport!

Aplikacja jest dostępna na telefony z oprogramowaniem Android i iOS. Warto ją przetestować, ponieważ w swojej ofercie zawiera wiele funkcjonalności, które w innych appkach są dostępne tylko za dodatkową opłatą. Dzięki aplikacji RunKeeper masz dostęp do szczegółowych statystyk biegowych, odtwarzacza muzyki, trenera audio. Jest to też aplikacja do treningów interwałowych.

Funkcja, na którą warto zwrócić uwagę, a którą oferuje Runkeeper, jest tworzenie zupełnie nowej trasy. Aplikacja wyznacza nową na podstawie wcześniej przebytych tras.

RunKeeper ma dostęp do twojego kalendarza, dzięki czemu wiesz, co cię czeka w nadchodzącym tygodniu. Bogata wersja podstawowa daje szereg możliwości i to wszystko jest dostępne zupełnie za darmo! Jeśli jesteś zainteresowana wykupieniem abonamentu wiedz, że dzięki niemu wgląd do twoich treningów na żywo mogą mieć również twoi bliscy. To super motywacja, jeśli zależy ci na regularności i musisz mieć nad sobą mały bacik.

fot. Aplikacja do biegania runkeeper

Bardzo łatwa w obsłudze aplikacja, która również posiada wbudowany odtwarzacz muzyki. Dzięki niej masz możliwość śledzenia trasy biegu, wiesz, ile kalorii spaliłaś i ile kilometrów udało ci się przebiec.

To, co odróżnia Runtastic od reszty aplikacji do biegania, to bardzo fajna funkcja dodawania tzw. powersongs — piosenek, które dają ci energetycznego kopa. Wersja podstawowa aplikacji jest darmowa, abonament kosztuje zaś około 250 złotych rocznie.

fot. Aplikacja do biegania Runtastic

Wbrew pozorom początkującym nie jest potrzebna cała masa statystyk i informacji, które dostarczają bardziej zaawansowane aplikacje. Bardzo za to pomocna jest aplikacja, która za rękę poprowadzi w budowaniu kondycji, do czego niezbędny jest konkretny plan treningowy. Pomocne i motywujące jest też śledzenie postępów. Dlatego najlepsza aplikacja dla początkujących: Bieg. Zacznij biegać lub Nike Running.

Średniozaawansowany biegacz potrzebuje aplikacji z większą liczbą statystyk, zaczyna też już rywalizację z innymi i porównywanie czasów. Dlatego w takim przypadku najlepszą aplikacją będzie taka, która oferuje rozbudowaną sekcję analiz treningowych, programy treningowe oraz opcję społecznościową.

Najlepsza aplikacja do biegania dla średniozaawansowanych: RunKeeper lub Runtastic.

Zaawansowany biegacz zwykle nie potrzebuje już rozbudowanej sekcji z programami treningowymi, bo sam je sobie układa albo korzysta z pomocy prawdziwego trenera. Przydatne za to mogą być opcje treningów interwałowych oraz… opcja nawigacji i wyznaczania tras. Przyda się na wyjazdy w miejsca nieznane, bo pomoże skupić się na biegu, a nie na szukaniu drogi.

Najlepsza aplikacja do biegania dla zaawansowanych: Strava i Runkeeper.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 20.08.2018.

