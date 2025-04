Spis treści:

Jej podstawowym zadaniem jest ograniczenie dopływu tlenu do płuc osoby biegającej, co wpływa na zwiększenie ich pojemności oraz wzmocnienie mięśni oddechowych. Pomysł może wydawać się bardzo kontrowersyjny (sądząc po masie negatywnych opinii obecnych w internecie), ale jak się okazuje... ma to sens.

Po ukończonym biegu i zdjęciu maski każdy oddech osoby ćwiczącej staje się głębszy i efektywniejszy, a w rezultacie - organizm jest lepiej dotleniony.

Z badań naukowych przeprowadzonych w 2016 roku na dwóch grupach osób ćwiczących (I grupa z maskami, II grupa bez masek) wynika, że u grupy ćwiczącej z maskami znacznie wzrósł próg wentylacyjny oraz próg kompensacji oddechowej (moment gwałtownego wzrostu stężenia mleczanu we krwi). Badanie to można traktować zatem jako dowód, że maska spełnia swoją rolę w walce o lepszą kondycję fizyczną i wytrzymałość organizmu na wysiłek.

Bieganie to same korzyści! Przekonaj się, co daje i jak zacząć uprawiać ten sport!

Maska jest zbudowana z gumy pokrytej neoprenem i 3 zaworów. Środkowy zawór posiada największa liczbę otworów, pozostałe można wymieniać w zależności od indywidualnych potrzeb - wszystko zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. Różne konfiguracje zaworów mają za zadanie naśladować warunki panujące na różnych wysokościach n.p.m.

Zdaniem wielu pierwsze treningi z tym gadżetem nie należą do najprzyjemniejszych. Maska jest bardzo szczelna, ogranicza dopływ powietrza, co u wielu osób może powodować dyskomfort i wzbudzać lęk przed brakiem tlenu.

Najważniejsze jest jednak to, by nie wpadać w panikę i zacząć uprawiać umiarkowaną aktywność (np. trucht, marsz). Po kilku minutach organizm przystosuje się do nowych warunków tlenowych.

Dzięki masce do biegania oddech wydłuża się, staje się głębszy i bardziej efektywny. Równomierny pobór powietrza zapobiega również pojawianiu się zadyszki i uczucia zatykania podczas zwiększania intensywności treningu. To z kolei sprawia, że nawet najcięższe treningi udaje się realizować bez panicznej walki o każdy oddech. Warunek jest jednak jeden - treningi z maską muszą być uprawiane regularnie.

Maski do biegania poleca się osobom średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Raczej nie nadają się one dla osób ze problemami zdrowotnymi i początkujących, które dopiero zaczynają naukę regulowania oddechu podczas wysiłku fizycznego.

