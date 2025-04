Dobre buty do biegania dla kobiet są w stanie zagwarantować wygodę, większą efektywność treningu i ograniczyć liczbę kontuzji. Dlatego warto poświęcić trochę czasu, aby wybrać model, który zagwarantuje maksymalny komfort i bezpieczeństwo w trakcie treningu i pomoże osiągnąć założone efekty biegania.

W tym tekście znajdziesz podstawowe i najważniejsze informacje na temat butów do biegania. Pokazujemy też konkretne modele, które dobrze obrazują omawiane cechy, a w galerii prezentujemy buty do biegania dla kobiet, które ciesza się duzym zainteresowaniem ze względu na atrakcyjną cenę, czy też jakość.

Spis treści:

Kupując damskie buty do biegania po asfalcie szczególna uwagę należy zwrócić na podeszwę. Powinna ona skutecznie tłumić wstrząsy, które powstają przy uderzeniu buta o bardzo twardą nawierzchnię. Jest to bardzo ważne, aby chronić stawy i mięśnie przed siłami wtedy powstającymi. Ma to największe znaczenie w przypadku osób, które dużo biegają w miastach po asfalcie, betonowych chodnikach lub kostce betonowej oraz dla osób z nadwagą.

Kolejna istotna sprawa w przypadku damskich butów do biegania po asfalcie to system oddawania energii. Innymi słowy – podeszwa, która pomaga wykorzystać część postających podczas biegania po twardej nawierzchni sił, ułatwiająca odbicie się od podłoża. Chodzi po prostu o odpowiednią sprężystość podeszwy. Zapewniają ją specjalne pianki czy poduszki powietrzne umieszczone w podeszwie pod piętą i śródstopiem.

Ostatnia ważna sprawa, która odróżnia damskie buty do biegania po asfalcie od innych, to materiał użyty do produkcji zewnętrznej części podeszwy – tej, która ma bezpośredni kontakt z podłożem. Powinien on być wyjątkowo trwały i odporny na ścieranie, co znacząco wydłuża trwałość buta.

Damskie buty do biegania po asfalcie najczęściej mają dość grubą podeszwę, która umożliwia umieszczenie w warstw o wyżej wymienionych właściwościach.

Buty do biegania po asfalcie damskie New Balance More V4

silna amortyzacja,

trwała podeszwa z włóknami węglowymi,

bezszwowa cholewka,

stabilizacja pięty,

niska waga (237 g),

cena ok. 770 zł, na przecenach ok. 500 zł.

fot. Buty do biegania po asfalcie damskie New Balance More V4/ Screen/Deacthlon

Damskie buty do biegania w terenie to tzw. buty trailowe. Od butów do biegania po asfalcie róznią się następującymi cechami:

większą przyczepnością do podłoża – np. mają bieżnik, czyli żłobienie w podeszwie, które tę przyczepność poprawiają, także mieszanka gumy, z której ten bieżnik jest zrobiony powinna być taka, aby przyczepność była wystarczająca na suchej i mokrej nawierzchni,

– np. mają bieżnik, czyli żłobienie w podeszwie, które tę przyczepność poprawiają, także mieszanka gumy, z której ten bieżnik jest zrobiony powinna być taka, aby przyczepność była wystarczająca na suchej i mokrej nawierzchni, ochrona przed wpadaniem do buta piasku , kamyczków itp. – najczęściej producenci stosują w tym celu język buta łączony z cholewką,

, kamyczków itp. – najczęściej producenci stosują w tym celu język buta łączony z cholewką, ochrona stopy przed twardszymi, ostrymi elementami podłoża – w podeszwie znajduje się najczęściej specjalna twardsza płytka, czasami czubki butów są wzmocnione, aby chronić palce przed uderzeniem w kamień czy korzeń podczas potknięcia się,

– w podeszwie znajduje się najczęściej specjalna twardsza płytka, czasami czubki butów są wzmocnione, aby chronić palce przed uderzeniem w kamień czy korzeń podczas potknięcia się, większa trwałość cholewki – cholewki butów do biegania w terenie wykonywane są z trwalszych materiałów, bardziej odpornych na rozdarcie i przetarcie, do których może dochodzić przy kontakcie buta z elementami otoczenia,

– cholewki butów do biegania w terenie wykonywane są z trwalszych materiałów, bardziej odpornych na rozdarcie i przetarcie, do których może dochodzić przy kontakcie buta z elementami otoczenia, specjalne sznurówki – ponieważ w terenie stopa mocniej pracuje w wielu kierunkach, konieczne jest zastosowanie sznurówek, które nie będą miały w takich warunkach tendencji do rozwiązywania się; często w trailowych butach do biegania są tez specjalne kieszonki na sznurówki, które ograniczają ryzyko ich rozwiązania się podczas biegu.

– ponieważ w terenie stopa mocniej pracuje w wielu kierunkach, konieczne jest zastosowanie sznurówek, które nie będą miały w takich warunkach tendencji do rozwiązywania się; często w trailowych butach do biegania są tez specjalne kieszonki na sznurówki, które ograniczają ryzyko ich rozwiązania się podczas biegu. wodoodporna cholewka – nie wszystkie damskie buty do biegania w terenie ją mają, więc jeśli ktoś biega niezależnie od pogody, warto zwrócić uwagę, czy wybrany model zapewnia wodoodporność.

Damskie buty do biegania w terenie: Adidas Terrex Agravic Flow 2:

oddychająca siateczka odporna na przetarcia,

przyczepność w każdym terenie,

podeszwa z bieżnikiem zapewniającym przyczepność na podbiegach i podczas zbiegania,

amortyzacja,

płytka izolująca od kamieni,

elementy odblaskowe,

cena: ok. 520 zł.

fot. Damskie buty do biegania w terenie: Adidas Terrex Agravic Flow 2/ screen, Decathlon

Przyjmuje się, że damskie buty do biegania zimą powinny być nieprzemakalne, zapewniać komfort termiczny i zwiększać przyczepność do śliskiego podłoża:

nieprzemakalność i komfort termiczny – najczęściej stosuje się w cholewce warstwę typu Gore-Tex, która pozwala odprowadzać wilgoć z wnętrza buta, a jednocześnie zapewnia cholewce nieprzemakalność; cholewki w butach zimowych często są też bardziej zabudowane (mniej siateczki),

– najczęściej stosuje się w cholewce warstwę typu Gore-Tex, która pozwala odprowadzać wilgoć z wnętrza buta, a jednocześnie zapewnia cholewce nieprzemakalność; cholewki w butach zimowych często są też bardziej zabudowane (mniej siateczki), lepsza przyczepność – poprawę trakcji zapewniają specjalne mieszanki gumy używane do produkcji podeszwy oraz specjalne bieżniki (często z drobnymi wypustkami), które poprawiaja przyczepność do podłoża pokrytego śniegiem czy błotem, także pośniegowym.

Damskie buty do biegania zimą: Salomon Wildcross 2 GTX/Runshop

głębokie ostre wypustki bieżnika,

membrana Gore-Tex,

wzmocniona cholewka,

kieszonka na specjalne sznurówki,

cena: ok. 700 zł, po przecenie ok. 460 zł.

fot. Damskie buty do biegania po górach nieskalistych: Salomon Wildcross 2 GTX/ screen, Runshop

W przypadku damskich butów do biegania po górach bardzo ważny jest rodzaj podeszwy. Jednak inny powinien być do biegania po górach skalistych, inny w góry z podłożem ziemnym czy trawiastym.

góry skaliste – gęstszy i grubszy bieżnik,

góry nieskaliste – bieżnik z rzadszymi, dłuższymi i bardziej miękkimi wypustkami.

Pozostałe cechy butów do biegania po górach powinny pokrywać się z cechami butów do biegania w terenie (trailowych):

cholewka z trwalszych materiałów,

język połączony z cholewką,

wodoodporność,

sznurówki mniej narażone na rozwiązywanie się.

Damskie buty do biegania po górach Saucony Peregrine 13 ST W:

agresywny bieżnik z kołkami, także na błoto, skały, kamienie, szutry,

płytka chroniąca przed uderzeniem o skały,

wysoki, ściśle przylegający kołnierz cholewki,

odporna na ścieranie cholewka,

odporna na ścieranie podeszwa,

cena: ok. 660 zł, po przecenie ok. 590 zł.

fot. Damskie buty do biegania po górach Saucony Peregrine 13 ST W/ screen, sklepbiegacza.pl

Wybór odpowiedniego modelu butów do biegania wbrew pozorom nie jest prosty. W sklepie sportowym z pewnością staniesz przed ogromnym regałem i zaczniesz się zastanawiać, co wybrać. Które spośród setek modeli i kategorii są najodpowiedniejsze?

Przy wyborze butów do biegania trzeba wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, zawsze kupuj je w sklepach przeznaczonych dla biegaczy. Tam radą służą fachowcy, którzy najczęściej są zapalonymi biegaczami potrafiącymi doradzić w kwestii doboru butów do biegania.

Dobry sprzedawca powinien wypytać dokładnie o to, jak biegacie, ile czasu, po jakim podłożu i jak często. Bardzo duże znaczenie ma również waga ciała, przebyte kontuzje i budowa stopy.

Przed zakupem obuwia do biegania, należy określić wiele parametrów, ale zdecydowanie najważniejszym jest amortyzacja, która jest szczególnie istotna w przypadku osób z nadwagą, a to przecież częsty powód rozpoczęcia przygody z aktywnością fizyczną. To także kwestia ważna dla osób lądujących na pięcie, ponieważ taki sposób biegania jest uboższy o naturalną amortyzację wytwarzaną przez stopę. Przed rozpoczęciem treningów, warto dobrać odpowiednie obuwie do swojej stopy. Jeśli jesteś posiadaczką stopy supinującej, to Twoja kostka przechyla się na zewnątrz podczas biegu. Odwrotnie jest w przypadku stopy pronującej, która kieruje się do wewnątrz. Z kolei stopa neutralna łączy wspomniane cechy w poszczególnych fazach ruchu, a dedykowane jej buty zaliczają się do grupy dla supinatorek. Jak sprawdzić do której kategorii się zaliczasz? Najprościej odbić swoje stopy na kartce papieru, jednak nie daje to w pełni precyzyjnego wyniku. Można również dokładnie przyjrzeć się starym butom. Podeszwy zużyte przez supinatorkę będą bardziej starte na zewnętrznych krawędziach, pronatorkę na wewnętrznej części, a osoby z neutralnymi stopami na zewnętrznej części pięty i środku przedniego fragmentu obuwia. - Patryk Muzyk, ambasador Saucony Polska, maratończyk.

Jak kupować damskie buty do biegania?

Jeżeli już masz pewność, że jesteś w rękach specjalisty, to zdaj się na jego doświadczenie i słuchaj jego rad. Nie zapominaj jednak, że w czasie wyboru butów wspólnie powinniście zwrócić uwagę na twój indywidualny styl biegu.

Nie bądź zaskoczona, gdy sprzedawca poprosi cię, żebyś się przebiegła po sklepie - wtedy rozpozna twój styl biegania i łatwiej będzie mu dobrać najlepsze buty. Jeżeli możesz, zabierz ze sobą stare buty. Wtedy ekspert bez problemu wyczyta z nich, jak biegasz.

Kolejny punkt zakupu idealnych butów do biegania to przymierzanie. Najprawdopodobniej przymierzysz kilka par, zanim podejmiesz decyzję o zakupie. Gdy już założysz na nogi nowe buty, przebiegnij się w nich po sklepie. Do sklepu najlepiej zaś wybrać się po południu lub po treningu, gdy nogi są nieco spuchnięte.

Najlepiej trzymaj się znanych producentów. Czasopisma o bieganiu oceniają firmy godne zaufania (tu w porządku alfabetycznym) w corocznych rankingach obuwia. Najważniejsze marki to: adidas, Asics, Brooks, Diadora, Fila, Mizuno, New Balance, Nike, Puma, Reebok, Salomon i Saucony.

Co zrobić po kupieniu damskich butów biegania?

Masz już piękne nowe buty do biegania i jedyne, o czym marzysz, to iść w nich biegać? Nie tak szybko! Nawet najlepszą parę trzeba najpierw rozchodzić. W nowej parze butów stopa uderza o podłoże inaczej niż w starych. Z tego powodu, zanim przyzwyczaisz się do zmiany, mogą boleć cię stopy i nogi. Dlatego na początku nową parę wkładaj tylko na krótkie dystanse.

Buty do biegania zwykle niszczą się na dwa sposoby - podeszwa się ściera, a materiały amortyzujące tracą elastyczność. Można naprawić zewnętrzną warstwę, ale but nie będzie już dobrze służyć, jeśli zmienił się oryginalny kształt i grubość podeszwy. Większość butów do biegania trzeba wyrzucić po 800–1600 kilometrach biegu.

Podczas biegu twoje stopy zaczynają się pocić. Jeżeli nie podejmiesz środków zaradczych, buty będą coraz bardziej przechodzić wilgocią, co spowoduje szybki wzrost bakterii i narastający, nieprzyjemny zapach. Poza kwestią estetyczną dbanie o czystość butów pozwala wydłużyć ich „życie” i poprawia komfort biegania. Przestrzegaj tych kilku zasad:

Używaj skarpet, które wchłaniają pot (np. bawełnianych) lub specjalnych skarpet biegowych z tworzywa sztucznego, które odparują pot same go nie wchłaniając (rozwiązanie lepsze choć droższe). Oba rozwiązania utrzymają wilgoć z dala od buta. Buty trzymaj w suchym, niezbyt ciepłym miejscu – to powstrzyma bakterie przed rozmnażaniem. Jeśli buty posiadają wkładki – wyjmuj je po treningu. Do trenowania najlepiej używaj dwóch par obuwia na zmianę – da to czas na całkowite wyschnięcie i przewietrzenie buta po treningu. Dla całkowitej pewności wykorzystaj pochłaniacze wilgoci. Włożone do butów między treningami zagwarantują, że w butach nie będzie śladu wilgoci.

Jeżeli szukasz dobrych butów do biegania, zajrzyj do naszej galerii!

Artykuł pierwotnie opublikowany został 17.02.2017 r. przez Karolinę Kalinowską.

