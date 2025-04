Zawodowi sportowcy często trenują na czczo, ale co jest dobre dla zawodowca, niekoniecznie służy amatorom. Ćwiczenia z pustym żołądkiem (zwłaszcza po nocy) to jak jazda samochodem z pustym bakiem. Twój organizm – jak auto – potrzebuje paliwa, by efektywnie pracować. A jeśli mu go nie dostarczysz, powolutku "psujesz" jego części...

W jaki sposób możesz sobie zaszkodzić biegając na czczo?

Twój organizm z braku węglowodanów we krwi zacznie spalać mięśnie. W efekcie zamiast zyskać kondycję, stracisz ją. Po godzinnym wysiłku bez jedzenia opadniesz z sił i przez resztę dnia będziesz wycieńczona. Po całonocnym „poście” ryzykujesz gwałtowny spadek poziomu cukru we krwi, co może się skończyć omdleniem.

Jaka alternatywa będzie lepsza od biegania na czczo?

Choć z jednej strony lepiej nie biegać na czczo, z drugiej obfite śniadanie zjedzone tuż przed bieganiem będzie ci ciążyć w żołądku. Idealnym rozwiązaniem jest zjedzenie lekkiej przekąski na pół godziny przed treningiem. Przykłady znajdziesz poniżej!

Owoc - nie wymaga przygotowań, wystarczy go umyć i zjeść. najlepszy będzie banan lub jabłko, w sezonie mogą być też gruszki Kanapka - wystarczy jedna kromka pełnoziarnistego chleba z szynka i liściem sałaty lub plastrem pomidora Batonik energetyczny - jeśli na prawdę nie masz czasu rano, zrób wcześniej zapas batoników typu muesli i zjedz jeden przed treningiem

