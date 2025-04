Bieganie to jedna z najpopularniejszych aktywności fizycznych, w której występuje faza lotu. Obecnie biegają wszyscy - młodzi, starzy, kobiety i mężczyźni. Nic dziwnego, bo to dyscyplina sportu, która daje dużo satysfakcji i pozwala schudnąć. Jak? Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat butów do biegania, muzyki do biegania i jak zacząć biegać. Dowiecie się wszystkiego o aplikacjach do biegania, jak biegać prawidłowo i o rozgrzewce przed bieganiem.

Co daje bieganie? Dlaczego warto zacząć biegać?

Jak wybrać buty do biegania?

Zanim zaczniecie biegać, powinnyście zadbać o odpowiednie buty do biegania. Współczesne obuwie jest zaawansowane technologicznie i możecie połączyć modny fason z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Najlepsze buty do biegania zapewniają maksymalną ochronę przed urazami i kontuzjami. Powinny zostać dopasowane do stopy i typu podłoża, po którym najczęściej biegacie. Dodatkowo powinny zapewniać doskonałą amortyzację. O komforcie biegania decyduje również górna część buta. To ona zapewnia stabilizację i maksymalny komfort. Może go zagwarantować m.in. wykorzystanie przewiewnych materiałów, dzięki którym stopa nie poci się w czasie intensywnego treningu.

O czym powinnaś pamiętać, kupując buty do biegania?

Najlepsza muzyka do biegania

Wybór odpowiedniej muzyki do biegania jest bardzo istotny, ponieważ jej rytm pomaga nie tylko utrzymać prawidłowe tempo, ale także pomaga wyregulować oddech. Nie wiecie jaki kawałek wybrać? Postawcie na dynamiczne hity, które po prostu lubicie. Dynamiczna muzyka sprawia, że w bieganie będziecie wkładały większy wysiłek. Dodatkowo muzyka poprawi wasze samopoczucie, da większą pewność siebie i pozwoli jeszcze bardziej cieszyć się aktywnością fizyczną.

Jakiej muzyki słuchać w czasie ćwiczeń? Wybór najlepszych piosenek

Jak zacząć biegać?

Pewnie wiele razy zastanawiałyście się, jak zacząć. Jak podaje WHO bieganie, jako forma aktywności fizycznej nie ma żadnych przeciwwskazań. Po pierwsze warto zadbać o wygodne i dopasowane ubranie, które nie będzie krępowało ruchów. Najlepsze będą ubrania z naturalnych materiałów, np. bawełny. Jak już wcześniej wspomniałyśmy, warto również zainwestować w specjalne buty do biegania. Dobrze jest kupić te, które mają wbudowany system poduszek i specjalnych substancji, które amortyzują ruch i zapobiegają występowaniu mikrourazów.

W czasie biegania warto również pamiętać o maksymalnych możliwościach organizmu - podczas treningu powinnyście wykorzystywać ok. 55-65% swoich możliwości. W zależności od wieku liczba uderzeń serca na minutę powinna wahać się od 130 do 140. Jeżeli nie macie pulsometru, to biegajcie, tak żebyście mogły swobodnie rozmawiać. Możecie się pocić, ale nie powinno wam brakować tchu.

Jak zacząć biegać? Porady dla początkujących

Jakie efekty daje bieganie?

Pewnie wiele razy zastanawiałyście się, co daje bieganie? Okazuje się, że ma wiele pozytywnych korzyści i można mówić o nich bardzo dużo - odchudza, modeluje sylwetkę, poprawia kondycję, oczyszcza umysł i poprawia wygląd skóry. Ta forma aktywności fizycznej zwalcza również cellulit i poprawia nastrój.

A jak biegać, żeby schudnąć? Okazuje się, że ta forma aktywności nie jest dla organizmu aż takim wysiłkiem, żeby samo w sobie umożliwiało uzyskanie smukłej sylwetki. Najtrudniej osiągnąć jest ten efekt osobom, które od idealnej sylwetki dzieli 5–7 kg. Jeśli chcesz schudnąć, jogging połącz z dietą. Wtedy efekty będą powalające! Pamiętajcie, że bieganie odchudzające, powinno trwać ok. 30-40 minut.

Zanim zaczniecie, musicie pamiętać o prawidłowej rozgrzewce przed bieganiem. W czasie treningu mogą się wam przydać słuchawki do biegania - najlepiej sprawdzają się te nauszne. Przydatna będzie również aplikacja do biegania, która pozwoli wam zmierzyć przebyty dystans i ilość spalonych kalorii.

Jakie efekty daje bieganie?