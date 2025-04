Rutyna i nuda – to dwoje największych wrogów codzienności. Pokonując każdego dnia te same trasy biegowe, nabijając kolejne kilometry w tych samych miejscach, nasz zapał do biegania potrafi opaść. A to już tylko krok od wymówek i przekładania sesji treningowej "na jutro". Powinniśmy dbać o to, aby sama myśl o zbliżającym się treningu była ekscytująca. Jak to zrobić?

Możemy zacząć startować w zawodach biegowych. Większość z nich to biegi uliczne, bądź parkowo-leśne. Oczywiście, początkowe starty będą dla początkującego zawodnika niezwykle ekscytujące. Już samo pojawienie się na starcie z kilkoma setkami, lub tysiącami, innych osób jest czymś budującym. Przy każdym kolejnym starcie próbujemy poprawić swój życiowy rekord na konkretnym dystansie, ale po kilkunastu podobnych zawodach magia jednak opada i znowu może w nas uderzać rutyna. Od pierwszego boomu na bieganie minęło już kilka lat i coraz częściej podnoszą się głosy biegaczy o potrzebę zmian.

Rozwiązaniem okazały się biegi tematyczne, dla osób zainteresowanych urozmaiconymi startami, zrywającymi z codziennością.

Jednym z nich jest cykl biegów po lotniskach SKYWAYRUN, w którym biegacze mają okazję przebiec się po zamkniętym na co dzień pasie startowym lotniska. Cykl obchodził niedawno swoje trzecie urodziny i zawitał już do takich miast jak Rzeszów czy Wrocław, ale także Mińsk Mazowiecki, gdzie znajduje się baza i lotnisko wojskowe. Przeprowadzana jest tam edycja militarna biegu, utrzymana w pełni w klimatach wojskowych, na tle stacjonujących w bazie samolotów MiG-29. Najbliższy bieg SKYWAYRUN MIlitary odbędzie się 9 września. Można się zapisać na jeden z dwóch dystansów - 5km lub 10km: www.skywayrun.pl

Innym interesującym przykładem jest Run or Death, zwany też biegiem Zombi. Część uczestników wciela się tutaj w role nieumarłych, część wkłada buty do biegania i stara się im uciec. Zombi poddawane są profesjonalnej, filmowej, charakteryzacji, a biegacze otrzymują szarfy symbolizujące "życia", których muszą bronić w drodze do mety. Porozstawiani na trasie biegu Zombi kompletnie zmieniają charakterystykę biegu. Dystanse Run or Death są z reguły raczej krótkie i rzadko przekraczają 5-6 km, ale obecność nieumarłych nie pozwala utrzymać równego, sprawdzonego tempa. Wymaga od biegaczy częstych zrywów, sprintów i uników. Najbliższy bieg odbędzie się tuż przed Halloween, 28 października w Warszawie: www.runordeath.pl

Z dnia na dzień powstaje coraz więcej podobnych inicjatyw. Wszystkie mają wspólny cel - zachęcać do ruchu, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz udowadnia, że szukanie nowych powodów do radości z uprawiania sportu nie musi być nudne.