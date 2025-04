Kilkaset tysięcy aktywnych uczestników, 14 tygodni, blisko 140 mln przebytych kilometrów i okrągły milion złotych – to bilans czwartej już edycji akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. W niedzielę, 25 września, zakończyliśmy nasze wyjątkowe wyzwanie i możemy powiedzieć: dziękujemy, osiągnęliśmy sukces!

T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami na dobre wpisała się w harmonogramy treningów i spacerów Polaków. Nic więc dziwnego, że co roku jest nas więcej i dajemy radę podołać coraz bardziej ambitnym wyzwaniom. W tym roku zaangażowani w akcję amatorzy sportu mieli naprawdę bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę. Ponieważ wierzymy, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych i są bardzo ambitni, jako finalny cel ustawiliśmy aż 140 mln kilometrów. To naprawdę dużo, ale stawka, o którą toczyła się walka była równie wysoka. Do uzbierania był bowiem kolejny 1 mln złotych dla dzieciaków z Fundacji TVN Nie jesteś sam. I choć na ostatniej prostej zabrakło tak niewiele kilometrów to i tak uczestnicy zasłużyli by wynagrodzić ich ponad trzymiesięczne zmagania.

Uczestnicy akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami, od 19 czerwca do 25 września zmagali się z wyzwaniem podzielonym na 8 etapów. Pomyślne ukończenie każdego z nich oznaczało kolejne setki tysięcy złotych zasilających konto Fundacji TVN Nie jesteś sam. W trakcie etapów spotykaliśmy się również w wielu miastach w Polsce. W tym roku odwiedziliśmy m.in. Kołobrzeg, Dźwinów, Olsztyn, Ustkę, Władysławowo i Jelenią Górę. Finał akcji odbył się podczas 38. PZU Maratonu Warszawskiego. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem zaangażowania i woli walki, którą wykazali uczestnicy akcji!

Szczególnie dumni jesteśmy z ich zaangażowania podczas specjalnego jednodniowego etapu, który odbył się 11 września. W czasie 24 h do pokonania mieliśmy aż 1 mln kilometrów, a do zdobycia – 100 tys. złotych! I choć rzucone przez nas wyzwanie było naprawdę poważne, to uczestnicy akcji poradzili sobie z nią na medal! W tamtą niedzielę razem przebyli aż 3 mln kilometrów, a dla dzieciaków uzbierali 200 tys. złotych!

Dzięki aplikacji Enodomondo Sports Tracker, wszyscy mogli na bieżąco monitorować postępy naszej drużyny. Aplikacja była również niezbędna w codziennych zmaganiach o każdy kilometr – aby wziąć udział w akcji należało bowiem dołączyć do wyzwania "Pomoc Mierzona Kilometrami" i włączać Endomondo Sports Tracker podczas każdego treningu, spaceru czy przejażdżki. Pomagać w ten sposób mógł każdy, kto biega, chodzi, jeździ na rowerze, rolkach lub uprawia sport na wózku inwalidzkim.

Przez cały czas trwania tegorocznej edycji akcji PKM jej uczestników aktywnie – bo trenując razem z nimi – wspierali nasi ambasadorzy: Robert Korzeniowski, Adrianna Palka i Beata Sadowska, Anna Dec, Maja Włoszczowska, Monika Kuszyńska, Rafał Wilk, Joanna Jabłczyńska, Zbigniew Bródka, Przemek Cypryański i Aleksandra Goss. Mogliśmy również liczyć na ich wsparcie – Osobisty Motywator Pomocy Mierzonej Kilometrami czuwał i zagrzewał do boju internautów – na Facebooku i Instagramie – którzy zgłaszali, że opadli z sił i zmagają się z lenistwem. Nasze aktualne zmagania i osiągnięcia na bieżąco publikowaliśmy nie tylko na naszym fanpage’u Pomoc Mierzona Kilometrami ale też na stronie internetowej www.kilometrami.pl .

W tym roku uczestnicy T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami znów pokazali, że nie straszne im żadne wyzwania i poradzą sobie z każdym z nich. Dziękujemy!