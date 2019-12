Zjeść - restauracja wegańska Warszawa

Wegańskie Bistro Zjeść w Warszawie to miejsce dedykowane nie tylko osobom, które odrzuciły artykuły pochodzenia zwierzęcego, a także dla tych, którzy uwielbiają zdrowe i smakowite jedzenie. W naszym menu na pewno odnajdziesz coś dla siebie, gwarantujemy, że wyjdziesz od nas najedzony oraz zadowolony. W menu Bistro Zjeść znajdziesz chrupiące ćwiartki ziemniaków, wyborny hummus z sałatką, wegański Beyond Burger czy Scampi. Dzięki daniom Bistro Zjeść poznasz kuchnię której nie znałeś! Zobacz nasze menu, zapraszamy do naszej restauracji oraz do zamówienia do domu.