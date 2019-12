Zielony jeczmien

Zielony jęczmień (łac. Hordeum L.) jest rośliną zaliczaną do grona wiechlinowatych, obejmujacych obecnie ok. 40 różnych gatunków, która znajduje zastosowanie w procesie oczyszczania organizmu z toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Ponadto zielony jęczmień znajduje również zastosowanie we wspieraniu procesu efektywnego odchudzania.