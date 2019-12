Zarezerwuj stolik w restauracji - eatPoint

Platforma eatPoint powstała z myślą o wszystkich osobach kochających dobre jedzenie. Restauratorzy mają dzięki niej możliwość promocji swojej firmy, a także łatwego zarządzania rezerwacjami. Z kolei klienci mogą sprawnie i bezproblemowo zamówić stolik w swojej ulubionej knajpce online - za pomocą strony lub aplikacji. Dołączając do eatPoint zyskujesz:maksimum wygody,promocję lokalu/dostęp do ulubionych lokali,opinie innych klientów zebrane w jednym miejscu.Każda z grup użytkowników eatPoint posiada dostęp do innych funkcjonalności. Restauratorzy za pomocą aplikacji mogą np. komfortowo zarządzać salą, podczas gdy goście łatwo zarezerwują swój ulubiony stolik. Wybierz eatPoint i poczuj różnicę.