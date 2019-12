Zaprawa naprawczo-renowacyjna Rebet

REBET to specjalistyczna zaprawa naprawczo-renowacyjna, która idealnie nadaje się do rozwiązywania problemów związanych z przeciekami wód gruntowych, zawilgoconych ścian pomieszczeń, korozji chemicznej przegród, starzenia i degradacji starych ścian z betonu i cegły. Najważniejsze wyróżniki tej technologii jest m.in. to, że wszystkie prace prowadzimy jednym materiałem, nie stosujemy warstw czepnych, produkt po zaaplikowaniu wody jest gotowy do użycia, zapewniamy ochronę przegród budowlanych w silnie agresywnym środowisku, jak również zapewniamy ochronę antykorozyjną zbrojenia wewnątrz istniejącej konstrukcji oraz zbrojenia odsłoniętego.