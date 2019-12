Zaplecze Graficzne Marcin Sobiecki

Zaplecze Graficzne zajmuje się tworzeniem wizualizacji 3D na różnego rodzaju targi, konferencje i wydarzenia. Dzięki naszym wizualizacjom organizowane przez Ciebie wydarzenie przyciągnie uwagę i zachwyci odbiorców. Tworzymy animacje scenograficzne na potrzeby organizacji eventów, animacje stoisk wystawowych i targowych oraz filmy instruktażowe i promocyjne. Zaprojektujemy wszystko to, co jest niezbędne do organizowanego eventu: nietypowe zaproszenia, wizytówki, identyfikatory, ulotki, dyplomy, bannery, tablice, layouty, plakaty i inne materiały reklamowe oraz firmowe, a także wizualizacje i animacje 3D stoisk, scen, sal i wszelkich innych wskazanych powierzchni.