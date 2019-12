ZanurzonyFiltrPL

Jeśli chodzi o filtry marki Dafi to możemy wybierać spośród rozmaitego rodzaju filtrów. W sprzedaży znajdują się aktualnie 4 ich typy. Pierwszy z nich to standard – a zatem filtr, jaki oczyszcza wodę kranową, a ponadto pozwoli zabezpieczać czajnik przed osadem. To prawdopodobnie najbardziej wszechstronny wkład oczyszczający, który przeznaczony został do podnoszenia jakości wody miejskiej. Przez zastosowanie tego filtra woda będzie perfekcyjna do picia, parzenia czy gotowania. Woda, która została przefiltrowana przy wykorzystaniu filtra jest opcją wody butelkowanej. Warto dodać, że przeciwdziała to także składaniu się kamienia na elementach grzejnych.