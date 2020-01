Na wielu witrynach www możemy znaleźć ogłoszenia z konkretnego regionu. Przykładowo pod wirtualnym adresem zamieszczamy.plmożna odnaleźć witrynę z ogłoszeniami, na której znajdziemy jedynie ogłoszenia z regionu Dolnego Śląska, bowiem w ten sposób wszyscy z chęcią do zamieszczenia ogłoszenia a także do zakupu rzeczy z propozycji zamieszczonych na takiej stronie nie będą musieli przejeżdżać całej Polski w poszukiwaniu dobrego towaru, ale blisko siebie znajdą interesujące oferty. Ogłoszenia dodane na takiej witrynie możemy odnaleźć pod dziedzinami, jak na przykład AGD RTV, antyki kolekcje, oraz komputer lub nieruchomości, a kolejno pod każdą z głównych kategorii możemy odnaleźć jeszcze kolejne, jakie bardziej szczegółowo prowadzą na to, co się pod nimi znajduje. Jest to dobre rozwiązanie nie tylko dla osób, które pośród ogłoszeń szukają konkretnych rzeczy, ale też dla oferentów, ponieważ dzięki temu mogą trafić ze swoim ogłoszeniem do konkretnej grupy osób, która będzie tym zainteresowana. Jednak, żeby podnieść szanse obejrzenia zamieszczonego przez nas ogłoszenia przez kolejne osoby możemy zakupić ogłoszenie promowane, jakie znajdzie się wprost na stronie głównej.