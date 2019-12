ZAKUPY ZE STYLISTKĄ

Oferuję zakupy pod okiem stylistki — dzięki mnie już nigdy nie będziesz zastanawiała się, co kupić! Modą interesuje się od kilku lat. Wychodzę z założenia, że ubiór mówi sporo o człowieku, dlatego powinniśmy o niego zadbać.Znam się na tkaninach, markach, projektantach i sieciówkach. Klienta traktuje po przyjacielsku, udzielam niezbędnych rad oraz pomagam wybrać ubrania odpowiednie do sylwetki. Jestem osobą kontaktową, otwartą, pomocną, uwielbiam pracę z ludźmi. Każda godzina spędzona ze mną kosztuje 80 zł, jeśli jednak klient wymaga "pierwszego spotkania" tzn. na kawie w galerii, aby poznać się i poinformować o swoich wymaganiach, wówczas koszt to 60 zł.Zachęcam do kontaktu. Pozdrawiam, Alix.