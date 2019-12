Wyposażenie gabinetów lekarskich – Sklep Ronomed

Firma Ronomed zapewnia kompleksowe wyposażenie punktów medycznych. Jako autoryzowany dostawca, naszym klientom gwarantujemy dostęp do nowoczesnych i różnorodnych urządzeń, takich jak:sprzęt medyczny,sprzęt rehabilitacyjny,aparaty do fizykoterapii,sprzęt i meble do wyposażenia szpitali oraz gabinetów lekarskich.Z naszych rozwiązań korzystają odbiorcy z Polski i zagranicy, którym w oparciu o specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie, pomagamy wybierać optymalne rozwiązania w kwestii sprzętu, realizacji dofinansowań czy szkoleń z użytkowania urządzeń. Stałym klientom zapewniamy dostęp do oferty rabatowej. Działamy kompleksowo w trosce o zdrowie.