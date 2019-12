West Baltic Resort Wellness & Spa jest ośrodkiem wypoczynkowym znajdującym się w Świnoujściu nad Morzem Bałtyckim, w pobliżu nadmorskiej promenady i plaży. Dużym atutem jest położenie obiektu w pobliżu nadmorskiej promenady i jednej z najpiękniejszych plaży uhonorowanej wyróżnieniem "Błękitna Flaga, natomiast otoczenie terenów zielonych pozwala na wyciszenie i zrelaksowanie się. West Baltic Resort kierujeswoją ofertę zarówno do rodzin z dziećmi, par czy seniorów, a także do klientów biznesowych poszukujących miejsca na konferencję lub wyjazd biznesowy. Resort oferuje pokoje komfortowe, mniejsze bądź większeurządzone w ciepłej kolorystyce, klimatyzowane, wyposażone w telewizory, lodówki, suszarki do włosów itp.