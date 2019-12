Przedmiotem działalności firmy Vitallabs jest prowadzenie sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych z suplementami diety oraz preparatami wpływającymi na zdrowie i dobre samopoczucie. Artykuły te znakomicie sprawdzają się jako uzupełnienie niedoborów witaminy C, witaminy B, aminokwasów, minerałów, antyoksydantów, a przy tym nie zaśmiecają organizmu i łatwo się wchłaniają. Firma jest wyłącznym oficjalnym dystrybutorem produktów Altrient w Polsce i dokłada wszelkich starań, aby wybierać do dystrybucji te, które charakteryzują się ponadprzeciętną jakością i wyjątkowymi właściwościami zdrowotnymi. Sieć partnerów stacjonarnych na terenie kraju jest bardzo rozbudowana i obejmuje miasta, takie jak m.in. Wrocław, Warszawa, Poznań, Łódź, Katowice, Lublin, Kielce i Olsztyn. Poza produktami do spożycia, firma oferuje również kosmetyki Osimagnesium, preparaty przeznaczone dla zwierząt domowych oraz książki, których tematem jest zdrowa żywność. Vitallabs to najwyższa jakość produktów dla ludzi, którzy doceniają wartość zdrowia.