Venus - studio piercingu i makijażu trwałego

Gabinet kosmetyczny Venus (Mińsk Mazowiecki; ul. Piłsudskiego 39) zaprasza na zabieg profesjonalnego kolczykowania ciała. Do jego wykonania używamy sterylnych oraz jednorazowych materiałów. Posiadamy szeroki wybór kolczyków (certyfikat zgodności materiałów z międzynarodowymi wymogami Eu Nickiel directive 76 / 769 / EEC): tytanowych, stali chirurgicznej oraz z bioplastu i PTFE - specjalnie stworzone dla alergików. Kolczykowanie wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, powierzchniowym (10% roztwór lidokainy). Kwalifikacje potwierdzone dyplomem na przekłucia standardowe oraz nietypowe części ciała, ponad 10 lat doświadczenia. Osoby korzystające z naszych usług otrzymują pisemną instrukcję postępowania po zabiegu (higiena, zalecenia, zakazy, jak rozpoznać zakażenie, alergię itp.). Miejsca przekłucia:- piercing UCHO (Standard Lobe, Tragus, Vertical Tragus, Anti Tragus, Conch, Industrial, Forward Helix, Helix, Daith, Rook)- piercingu NOS - istnieje możliwość przekłucia jednorazowym aparatem (Standard Nostril, Septum, Bridge, Vertical Bridge, Nasallang)- piercing WARGI (Standard Labret, Lip Ring, Madonna, Horizontal Lips, Lowbrets)- piercing JĘZYK (Standard Tongue, Double Tongue, Horizontal Tongue, Tongue Related, Venom)- piercingu SUTEK- piercing INTYMNY DAMSKI (Inner Labia, Outher Labia, Clitoral, Vertical Hood, Horizontal Hood, Christina, Isabella, Triangle, Fourchette)Zapisy pod numerem telefonu: 888149947. UWAGA! Kolczykowanie oraz wymianę kolczyka wykonujemy jedynie po uprzedniej rezerwacji terminu., kontakt SMS lub telefon. Czas oczekiwania zwykle do 1miesiąca. Proszę o Osoby poniżej 18-go roku życia zobowiązane są o przyjście rodzicami/ opiekunami prawnymi bądź przyniesienie pisemnej zgody (druczek do wypełnienia do odbioru w gabinecie w recepcji).