Tworzywa syntetyczne - Tworzywa.pl

Tworzywa.pl to miejsce dedykowane m.in. wszystkim specjalistom, którzy na co dzień pracują lub związani są z branżą tworzywa sztucznych. Vortal poświęcony jest takiej tematyce jak: tworzywa syntetyczne, tworzywa wtórne, przetwórstwo tworzyw, polimery czy granulaty tworzyw.Tworzywa.pl posiada bogatą ofertę usług w obszarach: doradztwa i konsultingu, marketingu, reklamy oraz szkoleń, w tym w zakresie: technologii przetwórstwa TS, inżynierii materiałów polimerowych, technologii IT, oprogramowania użytkowego, aplikacji internetowych.