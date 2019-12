Twoje-okna

Okna Końskie - porównaj ceny okien u najlepszych sprzedawców z okolicy. Cały proces przebiega w 4 krokach. 1. WYŚLIJ ZAPYTANIE - w pierwszym kroku określ ilości oraz jakich okien dokładnie szukasz. Czy chcesz kupić okna drewniane, plastikowe czy aluminiowe. Dobrze jak określisz również przybliżoną datę zakupu. Określ czy planowany zakup chcesz zrealizować w najbliższym miesiącu, kwartale czy w dalszej perspektywie.Ponadto zostaw namiary na swoją osobę to jest (imię, nazwisko, telefon oraz adres email) podane dane są konieczne do przygotowania oferty dla Ciebie.2. ZNAJDUJEMY DOSTAWCÓW - w drugim kroku my rozsyłamy twoje zapytanie do sprzedawców okien z twojej okolicy. Twoje zapytanie trafia tylko i wyłącznie do sprzedawców z miejscowości, którą wybrałeś. Najczęściej jest to miejscowość w której mieszkasz.3. OTRZYMUJESZ OFERTY - w trzecim kroku pod wskazany przez ciebie adres emaliowy otrzymujesz wyceny okien od najlepszych sprzedawców z twojej okolicy.4. WYBIERZ OFERTĘ - w czwartym ostatnim kroku decyzja należy do Ciebie. Wybierasz dla siebie ofertę i dokonujesz transakcji zakupu.Mamy nadzieję, że nasza praca będzie dla Ciebie przydatna. Czekamy na twoje zapytanie.