Taxi Legionowo - Tanio i Całodobowo

Taxi Legionowo to firma od ponad piętnastu lat proponująca usługi na rynku transportu osób i mienia.Proponujemy tanio i całodobowo usługi taxi w Legionowie oraz okolicy powiatu legionowskiego.Nasze taksówki spotkać można między innymi w miastach takich jak Serock, Legionowo, Wieliszew, Jachranka, Zegrze, Modlin, Nieporęt, Mińsk Mazowiecki. Musisz dojechać gdzieś dalej? Zadzwoń do nas a wspólnie ustalimy odpowiadającą Tobie cenę.Taksówkarze Taxi Legionowo posiadają licencje kierowców taksówki oraz wszelkie najważniejsze a także dodatkowe szkolenia profesjonalnych kierowców transportu osób i mienia. Nasi taksówkarze bardzo dobrze znają teren Legionowa i okolice i bezpiecznie i szybko dowiozą Cię na miejsce, a jeśli trzeba, zasugerują gdzie możesz zrobić zakupy i zjeść.Działamy całodobowo, 24h siedem dni w tygodniu również w niedziele i święta. Można u nas zapłacić gotówką bądź bezgotówkowo za pomocą terminali, w które wyposażone są wszystkie nasze pojazdy.Nasza flota samochodowa składa się z dużych, pojemnych pojazdów, dlatego wraz z całą rodziną i bagażami bez problemu dojedziesz do miejsc takich jak lotnisko Modlin czy przystanek PKP Legionowo albo Piaski.Nasza oferta oprócz transportu osób to także przewóz przesyłek i paczek, zakupy na telefon, holowanie pojazdów. Masz konkretną potrzebę? Zadzwoń do nas na numer 500070050 albo sprawdź naszą stronę http://taxilegionowo.pl i powiedz nam czego potrzebujesz. Nasze taksówki kursują właśnie dla Ciebie! Adres: Hetmańska 9/1, 05-120Legionowo