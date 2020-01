Nazywam się Sylwia Rożek. Jestem wedding planerką z certyfikatem Gold Wedding Planner z Polskiej Akademii Ślubnej Perfect Day, rekomendowanej przez Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych. Firmę Sylwia Rożek Wedding Planner stworzyłam z miłości do perfekcyjnych rozwiązań. Kocham wyzwania jakie niesie za sobą organizacja i koordynacja uroczystości, stąd też zaczęła się moja życiowa przygoda przy tworzeniu ślubów, wesele oraz imprez okolicznościowych.Dbam o to by każdy ślub i wesele który organizuję był dziełem szytym na miarę. Szukam nieszablonowych rozwiązań, które są przede wszystkim urzeczywistnieniem marzeń moich klientów. Przy każdej realizacji ogromną uwagę poświęcam na zidentyfikowaniu potrzeb przyszłych par młodych. Polegam na intuicji i na talencie analitycznym. Jestem przekonana, że dbałość o detale i spersonalizowanie oferty są kluczem do sukcesu a sukcesem są oczywiście zadowoleni klienci po zakończonej realizacji!Wspólnie z Wami zaplanuję jeden z najpiękniejszych dni z Waszego życia. Przy współpracy z jednymi z najlepszych obiektów weselnych w Polsce oraz z zapleczem podwykonawców, którzy są mistrzami w swoim fachu zorganizuję Twoją uroczystość na najwyższym poziomie. Moja praca zdecydowanie zaoszczędzi Wasz czas i zminimalizuję zbędny stres do minimum.Moje główne obszary działania to południowa Polska: m.in. Kraków, Katowice, Tarnów, Zakopane, ale nie wykluczam realizacji w innych lokalizacjach.Jeśli się zastanawiasz, jak zorganizować Waszą wymarzoną uroczystość, zapraszam do kontaktu. Chętnie spotkam się z Wami na filiżankę kawy w celu omówienia Waszych oczekiwań. Jestem przekonana, że wspólnie możemy stworzyć dzień pełen pozytywnych emocji.PozdrawiamSylwia Rożek