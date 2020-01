SUN PARKING

Komfortowy, bezpieczny i dogodnie zlokalizowany parking przy ul. Granicznej pozwoli każdemu na podróż bez zmartwień o swój pojazd. Parking znajduje się ok. 600 m od Portu Lotniczego Wrocław im. Mikołaja Kopernika, co pozwala na bezproblemowe dotarcie do terminala, zwłaszcza, że każdy nasz Klient może skorzystać z bezpłatnego transferu z i na lotnisko.